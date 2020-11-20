百济神州安加维?（地舒单抗注射液）获批上市

11月20日，百济神州宣布，安加维?（地舒单抗注射液）在中国上市申请已获得国家药品监督管理局的批准。

百济神州中国区总经理兼公司总裁吴晓滨表示，骨相关事件通常包括病理性骨折和脊髓压迫，往往需要接受手术或放射治疗。这项新适应症的获批将为国内的患者带来一款预防骨相关事件的新疗法，也是我们不断拓展的癌症产品组合中的一款重要新增药物。

吴晓滨介绍， 骨转移一直是肿瘤治疗过程中需要特别关注的一个问题。近年来，随着抗癌治疗方法的进步，晚期癌症患者的生存时间不断延长，患者出现骨转移及发生骨相关事件的风险明显增加，在临床中非常常见，尤其是乳腺癌、前列腺癌、肺癌、肾癌等恶性肿瘤。

解放军总医院第五医学中心乳腺肿瘤科主任、中国临床肿瘤学会（CSCO）副理事长兼秘书长江泽飞表示，我们在治疗肿瘤的同时就应该关注骨健康，治疗中除了控制原发肿瘤，还应该控制骨转移及时合理应用骨改良药物，骨改良药物在治疗骨转移发生过程中，能抑制破骨细胞的活性。

安进公司副总裁柯美玲女士表示，通过我们与百济神州达成的合作，安进公司正在为患有难以治愈癌症的中国患者不断加快肿瘤管线药物的开发，我们期待能够为中国患者的健康带来积极影响。