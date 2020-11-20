新华保险党委深入学习十九届五中全会精神

继11月3日公司党委召开扩大会议，传达学习十九届五中全会精神和10月30日中投公司党委专题（扩大）会议精神后，11月16日下午，新华保险党委理论学习中心组再次深入学习全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，与会人员分享了关于十九届五中全会精神的学习体会。公司党委书记、首席执行官、总裁李全主持会议。

李全在总结讲话中就会议精神的落实和未来工作部署提出四点意见：一是坚持和加强党的领导。“十四五”即将开启全面建设社会主义现代化国家新征程，挑战更多、任务更重，新华保险要切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。有了党的团结统一，我们的党、我们的国家、我们的人民、我们的事业就有了前进的方向和无穷力量。

二是坚持以人民为中心的发展理念。保险的使命是为人民提供幸福生活的保障，这要求我们以客户为中心，从客户需求出发，回归保险本源，为广大客户提供全生命周期的产品和服务。同时，新华保险要把握保险业科技赋能发展大趋势，全面优化客户体验，进一步增强与客户的黏性，更好地发挥商业保险在社会保障体系中的支柱作用。

三是坚持践行国有企业使命担当。作为国有控股上市公司，新华保险要提高政治站位，以实际行动在落实金融工作“三大任务”、服务“六稳”“六保”、坚定完成脱贫攻坚任务中，诠释国有金融企业的使命与担当，主动把公司发展融入国家战略。同时要把发展作为第一要务，把改革作为第一动力，聚焦主业提升创新发展能力，努力打造品牌优势、业务优势、竞争优势，塑造核心竞争力，在高质量发展中走在前列。

四是坚持统筹企业发展和风险防控。公司要认真贯彻落实中投公司《关于进一步加强直管企业风险管理、打好防范化解金融风险攻坚战的意见》要求，加强风险研判和应对，提升重大风险防控能力，坚决守住不发生重大风险的底线，对各类违法违规行为“零容忍”，积极稳妥防范化解各类重大风险。党员干部要率先垂范，带头遵守各项规章制度，依法办事、按章行事，绝不触碰法纪红线，守住廉洁底线。