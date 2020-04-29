新华保险召开寿险与康养业务协同启动会

4月28日，新华保险召开“新华家园·颐养金生”寿险与康养业务协同启动会，首次对外详细阐述康养产业的规划及最新发展情况，发布了全新的“颐养金生”终身年金保险产品。

新华保险党委书记、首席执行官、总裁李全，公司执行董事、副总裁黎宗剑出席该活动，新华保险总分公司相关人员、新闻媒体与部分客户现场或视频参会。

探索布局，为寿险和康养协同奠定基础

据新华保险项目负责人介绍，在养老产业方面，新华保险确定了活力养生型、持续照料型、康复护理型三条养老服务产品线，分别投资建设了新华家园·海南博鳌乐享社区、新华家园·北京延庆颐亨社区和新华家园·北京莲花池尊享公寓三个项目，用以满足不同年龄段、不同健康状况老年消费者的需求，基本形成了城郊结合、南北呼应的多产品养老产业布局。目前，北京莲花池项目、海南博鳌项目已经投入运营，北京延庆项目一期工程将于年底正式亮相。

该负责人还表示，健康产业方面，新华保险公司发起设立了新华卓越健康投资管理有限公司，并成功引入战略投资者，实现了治理结构优化和运营专业化。目前已在全国19个城市开设健康管理中心。新华保险在北京西三环莲花池投资建设的新华卓越康复医院也已对外营业。此外，公司还与爱康国宾达成全面战略合作，共享其遍布全国43个城市的131家体检与医疗中心。

全面启动业务协同，助推“1+2+1”战略落地

会上介绍，目前新华保险已经确立了以寿险业务为主体，以财富管理和康养产业为两翼、以科技赋能为支撑的“1+2+1”战略，旨在逐步形成协同发展模式，共同构筑起具有新华特色和长远生命力的发展格局。

该负责人表示，未来新华保险将在已有的康养项目基础上进一步加大探索和布局，丰富和完善服务网络。新华保险将在京津冀、长三角、珠三角、中西部的重点城市继续探索新的养老项目，并通过新华健康加快健管中心布局，丰富健康管理和特色医疗产品线，向客户提供优质、全方位的健康管理服务。

“康养产业还将和寿险主业建立协同机制，形成协同效应，成为公司的业务支持平台、客户维系平台、运营协同平台、产业探索平台和品牌传播平台，以‘保险+服务’的形式提升产品附加值，推动建立‘保险-客户-康养’生态圈，进一步满足客户日益增长的寿险保障和康养服务需求。”该负责人说。