姚克：讲好世界眼科的“中国故事”

从医40载，仍活跃于医学科研一线，浙江大学附属二院眼科中心主任，中华医学会眼科学分会主任委员，亚太眼科学会中国区负责人——姚克，是我国白内障手术技术发展的亲历人，也是中国眼科飞速发展的见证人。

11月19日至22日，中华医学会第二十五次全国眼科学术大会于厦门召开。作为见证者同时也是亲身参与者，会议期间，中华医学会眼科学分会主任委员姚克接受专访，讲述了中国眼科飞速发展的故事。

图为浙江大学附属二院眼科中心主任姚克（受访者供图）

三大眼部疾病治疗需求增长 加速眼病治疗技术发展

每个人的视觉和生活质量息息相关，眼部健康在人体健康中占有重要地位。

姚克表示，目前，在我国有1.12个亿的白内障患者，仅有300至400万白内障患者得到救治，这是眼部疾病当中，致盲第一位的原因；其次，近视眼患者人数最多，我国近视眼患者约7亿人，总体近视率已达到54%，小学生发生率约40%，高中生近视率达80%；再次，患者人数排名第二的是干眼症，全国统计有3亿人。也就是说，不考虑重叠发病的话，三大眼病患者的总人数就已超过 10 亿。

另一方面，随着老龄化的加剧，人们生活方式的改变，以及消费者健康意识的提升，近年来眼科疾病治疗的需求不断增长，市场规模迅速扩大，这也给眼科发展提供了一个快速成长的机会。

“眼科实际上是最小的科室，却可以说是整个医学领域，尤其是临床医学领域里面是发展最快的科室”，姚克介绍说，“不仅我们浙江大学附属二院，现在很多医院的眼科都是最大的科室了”。

“曾经，国外不缺医生，但中国缺”

1988年，姚克顶着“改革开放以来中国第一位自主培养的眼科博士”的光环，获得眼科医生首批出国留学的机会。他被公派到当时国际上最好的眼科院校之一，瑞士巴塞尔大学眼科医院工作。

“看到规模这么大的眼科医院，还有这么多的先进设备，我被刺激到了。”姚克回忆到，“那时候国内医院的视野仪还是手动的，那些先进的设备仪器可以说是想都不敢想。”

据姚克介绍，那时，国内眼科发展刚刚起步，不仅医学设备落后，人才也非常紧缺，这让他深刻意识到中国眼科与国外先进医学水平存在的巨大差距。

就在那时，梦想在他的心底生了根，要让中国也能拥有国际上最先进的眼科设备和仪器，还要建立一所更大、更宽敞的眼科医院，为眼病患者提供更好的就医环境。

回忆起1990年毅然回国的决定，他的答案很朴素——“我觉得国外不缺医生，但中国缺”。

“如今，中国先进的眼科技术，已位居世界前列”

时间前进至1996年，在各行各业都在积极探索新模式的大环境下，浙医二院择优引进外资，合作成立“浙二眼科中心”，得以购进价值数千万的医疗设备。

而今，中国眼科的现状已经全然不同，我国眼科在临床、科研和教学等各方面，均取得了长足的进步和发展。

比如白内障手术领域，通过姚克推动并参与的5次革新，实现白内障手术从12毫米大切口，到如今的仅1.5~2毫米的切口，进入了飞秒激光“无刀时代”。据介绍，由姚克和浙二眼科承担并完成的国家和浙江省重大“十二五”科技支撑计划，也实现了在浙江率先基本实现县级医院即可完成“超乳白内障手术”。对于患者来说，不断精进的手术技术，也从让他们能够看得见，变成看得清，再到看得舒服。

“我们现在掌握了最先进的技术，已位居世界前列。”姚克自信地说道，“患者今天开刀，明天就能看得见。”

与手术技术同步飞速发展的，是中国眼科学的相关研究成果，并越来越受到世界各国的重视和关注。“在基础理论研究领域，我国也已经位列世界第二位。”姚克介绍说，“我们发表的眼科论文，包括英文和中文的，数量在SCI中也是全球第二位。”

“未来，中国眼科属于新一代的年轻人”

即使现在身处眼科发展最好的时代，姚克依然觉得，不应该对国内治疗现状盲目自信。姚克认为，要看到我国中部与西部地区医疗水平的不均衡性，以及目前国内用于诊疗的仪器、设备和耗材大多数依赖进口等问题，这些都对我国眼科产业发展和创新提出了更高要求。

推进中国眼科健康事业建设，还面临着中国眼科人才数字化转型和区域平衡的难点，需要多层次、多领域的专业眼科人才来推动发展，更要加强基层医疗人才队伍建设，加大基层和偏远地区扶持力度。

过去数十年来，姚克始终站在本科和研究生教学的第一线，先后培养了200多位博士、硕士生，这些学生毕业之后，成为了全国眼科中青年领军人才，为中国眼科人才梯队建设做出了重要贡献。

据了解，为更好的夯实眼科医疗基层阵地，一些行业制药企业也积极调动资源，投身到中国眼科人才梯队建设。与中华医学会眼科学分会定点合作的“参天制药眼科医生奖学金”计划，成立于1996年，累积投入2100万人民币。近年来，在姚克的指导规划下，先后支持并实施诸多学术项目，让更多基层眼科医生获益，累计帮助约600余位西部地区基层医生参加全国眼科学术大会。参天制药通过累计24年的投入，助力中国眼科学术骨干培养、西部基层眼科发展。

未来10到20年生命科学领域预计将发生重大变化，为布局中国光明事业，“我们需要进一步构建可持续发展的人才梯队，走上引领世界的眼科发展道路，中国眼科的未来属于年轻人。” 姚克在谈起中国眼科的未来时说道。