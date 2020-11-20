小坚果大营养 坚果应该这样吃

Hello，大家好，我是你们的营养翻译官。每当逢年过节，亲友欢聚，坚果一定会如约出现在家家户户的桌上。但是关于坚果的知识，你了解多少呢？今天，营养翻译官带你开启营养之旅，深入探寻小坚果蕴含的大营养，一起出发吧。

坚果虽小，可营养不少，常见的坚果主要有核桃、巴旦木、腰果、榛子等。那么坚果应该怎么吃呢？

首先，坚果应该每天吃。《中国居民膳食指南》指出，人体平均每日需要摄入大豆及坚果类25-35g。

其次，坚果最好搭配着吃。不同的坚果含有不同营养，混着吃更能补充人体每日营养所需。

营养翻译官友情提示，吃坚果一定要选新鲜的。坚果中富含不饱和脂肪酸、蛋白质、膳食纤维、微量元素等营养成分，其中核心营养成分不饱和脂肪酸容易氧化，不新鲜的坚果口感差，营养流失，且对人体有害。

国家坚果加工技术研发专业中心主任、中国营养保健食品协会专委会专家委员、洽洽食品技术中心总监金龙介绍，要做好坚果的品质保鲜，核心要素是，当季原料新鲜采收，低温存储冷链运输，精准控温包装阻隔，只有做到全产业链的过程把控，才能保证我们每一颗坚果的品质新鲜可控，让消费者品尝到坚果刚剥壳般的美味。

Tips：最近很流行的每日坚果采用高阻隔保鲜独立小包装，多种坚果与果干搭配，每天一袋，营养均衡。与牛奶酸奶等乳制品搭配食用，营养美味更加倍。