“2020首届中国癌症防治年度大会”将于12月26日在北京召开

目前，我国每年新发癌症病例约380万，死亡人数约229万，癌症已成为严重威胁中国居民健康的重大公共卫生问题。2016年，中共中央、国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》，确定了癌症防治的目标任务；2019年6月，国务院印发《关于实施健康中国行动的意见》，明确提出实施癌症防治行动；2019年9月，国家卫生健康委会同有关部门制定《健康中国行动——癌症防治实施方案（2019—2022年）》，围绕目标要求提出八项主要行动。

为践行健康中国行动，助力癌症防控工作，由人民网·人民健康主办，百济神州作为公益支持的“2020首届中国癌症防治年度大会”将于12月26日在北京举办。据悉，大会将邀请胃食管肿瘤、肺癌、肝胆肿瘤、泌尿肿瘤、淋巴瘤、鼻咽癌等领域的权威专家学者对2020年肿瘤防治新进展进行盘点，并围绕癌症防治的各项问题进行深入探讨。会上，还将举行“人民好医生·金山茶花计划”启动仪式。