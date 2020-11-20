“2020首届中国癌症防治年度大会”将于12月26日在北京召开
目前，我国每年新发癌症病例约380万，死亡人数约229万，癌症已成为严重威胁中国居民健康的重大公共卫生问题。2016年，中共中央、国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》，确定了癌症防治的目标任务；2019年6月，国务院印发《关于实施健康中国行动的意见》，明确提出实施癌症防治行动；2019年9月，国家卫生健康委会同有关部门制定《健康中国行动——癌症防治实施方案（2019—2022年）》，围绕目标要求提出八项主要行动。
为践行健康中国行动，助力癌症防控工作，由人民网·人民健康主办，百济神州作为公益支持的“2020首届中国癌症防治年度大会”将于12月26日在北京举办。据悉，大会将邀请胃食管肿瘤、肺癌、肝胆肿瘤、泌尿肿瘤、淋巴瘤、鼻咽癌等领域的权威专家学者对2020年肿瘤防治新进展进行盘点，并围绕癌症防治的各项问题进行深入探讨。会上，还将举行“人民好医生·金山茶花计划”启动仪式。
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国家卫健委：冬季疫情将处零星散发状态 局部或发生聚集性疫情 11月12日，国务院联防联控机制就加强冬季疫情防控和深入开展爱国卫生运动有关情况举行新闻发布会。国家卫健委副主任李斌在会上表示，经多次组织专家对冬季疫情形势进行研判。目前全球新冠肺炎疫情加速蔓延形势下，我国面临境外输入病例导致本地传播风险增大，冬季将处于疫情零星散发状态，局部地区可能发生聚集性疫情，加之冬季其他呼吸道传染病进入高发期，我国疫情防控工作一刻都不能放松。 【详细】
警惕疫情叠加流感风险 疾控为你划防控重点 当下，全球新冠疫情此起彼伏，秋冬季又是呼吸道疾病高发季节，今年秋冬季或存在新冠肺炎疫情与流感等呼吸道传染病叠加流行的风险。流感和新冠肺炎都是呼吸道传染病，做好流感防控工作，就能极大程度降低新冠风险。陕西疾控来为你划防疫重点。 【详细】
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