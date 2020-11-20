疫情期间停职、降薪怎么办？北京发布十大劳动争议仲裁典型案例
新华社北京11月19日电（记者陈旭）为防范化解疫情期间劳动关系领域矛盾和风险，引导争议双方协商解决纠纷，北京市人力资源和社会保障局19日发布2020年涉新冠肺炎疫情劳动争议仲裁十大典型案例，涉及试用期延长、居家办公、劳动合同续订、轮岗轮休、劳动合同解除、共享用工等疫情防控期间较为常见的劳动争议。
某科技发展公司员工刘某按公司通知自2月3日起居家办公，公司单方通知，决定自当月起将刘某月基本工资调整为北京市最低工资标准。北京市劳动人事争议仲裁委员会裁决，虽然受疫情影响，个人业绩可能下降，但受影响的应是其工资中的业绩提成部分，在未经协商一致的情况下，公司单方将基本工资降低为最低工资缺乏依据，故应予补发。
北京市人社局相关负责人介绍，这是北京第六次发布仲裁典型案例，为便于理解适用，仲裁机构进行了释法分析和风险提示。与以往相比，这次十大案例包含延长试用、居家办公、共享用工等情形，还涉及带薪休年假、劳动报酬降低、经营困难等社会关注热点。
疫情发生以来，北京市劳动人事争议仲裁机构聚焦保就业稳就业，坚持维护劳动者合法权益和促进企业健康发展并重。推行调解建议书，引导争议双方在疫情期间互谅互让，柔性化解纠纷；在窗口立案基础上，开通仲裁网上预申请系统，方便当事人立案；搭建“云仲裁庭”，推行“不见面”远程争议处理模式。
据悉，1月至10月，北京市劳动人事争议仲裁机构受理劳动人事争议案件9.4万余件，同比下降7.5%，仲裁结案率为87.5%，调解率达到55.6%，仲裁终结率达到71.3%。在做好疫情防控的同时，确保维权渠道畅通。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
国家卫健委：冬季疫情将处零星散发状态 局部或发生聚集性疫情 11月12日，国务院联防联控机制就加强冬季疫情防控和深入开展爱国卫生运动有关情况举行新闻发布会。国家卫健委副主任李斌在会上表示，经多次组织专家对冬季疫情形势进行研判。目前全球新冠肺炎疫情加速蔓延形势下，我国面临境外输入病例导致本地传播风险增大，冬季将处于疫情零星散发状态，局部地区可能发生聚集性疫情，加之冬季其他呼吸道传染病进入高发期，我国疫情防控工作一刻都不能放松。 【详细】
警惕疫情叠加流感风险 疾控为你划防控重点 当下，全球新冠疫情此起彼伏，秋冬季又是呼吸道疾病高发季节，今年秋冬季或存在新冠肺炎疫情与流感等呼吸道传染病叠加流行的风险。流感和新冠肺炎都是呼吸道传染病，做好流感防控工作，就能极大程度降低新冠风险。陕西疾控来为你划防疫重点。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn