疫情期间停职、降薪怎么办？北京发布十大劳动争议仲裁典型案例

新华社北京11月19日电（记者陈旭）为防范化解疫情期间劳动关系领域矛盾和风险，引导争议双方协商解决纠纷，北京市人力资源和社会保障局19日发布2020年涉新冠肺炎疫情劳动争议仲裁十大典型案例，涉及试用期延长、居家办公、劳动合同续订、轮岗轮休、劳动合同解除、共享用工等疫情防控期间较为常见的劳动争议。

某科技发展公司员工刘某按公司通知自2月3日起居家办公，公司单方通知，决定自当月起将刘某月基本工资调整为北京市最低工资标准。北京市劳动人事争议仲裁委员会裁决，虽然受疫情影响，个人业绩可能下降，但受影响的应是其工资中的业绩提成部分，在未经协商一致的情况下，公司单方将基本工资降低为最低工资缺乏依据，故应予补发。

北京市人社局相关负责人介绍，这是北京第六次发布仲裁典型案例，为便于理解适用，仲裁机构进行了释法分析和风险提示。与以往相比，这次十大案例包含延长试用、居家办公、共享用工等情形，还涉及带薪休年假、劳动报酬降低、经营困难等社会关注热点。

疫情发生以来，北京市劳动人事争议仲裁机构聚焦保就业稳就业，坚持维护劳动者合法权益和促进企业健康发展并重。推行调解建议书，引导争议双方在疫情期间互谅互让，柔性化解纠纷；在窗口立案基础上，开通仲裁网上预申请系统，方便当事人立案；搭建“云仲裁庭”，推行“不见面”远程争议处理模式。

据悉，1月至10月，北京市劳动人事争议仲裁机构受理劳动人事争议案件9.4万余件，同比下降7.5%，仲裁结案率为87.5%，调解率达到55.6%，仲裁终结率达到71.3%。在做好疫情防控的同时，确保维权渠道畅通。