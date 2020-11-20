“杀幽牙膏”向消费者立了一道假靶子
最近，市面上出现了不少宣称可以杀灭幽门螺杆菌、预防胃癌的“杀幽牙膏”。在电商平台搜索发现，目前有多款“杀幽牙膏”，最高一款月销1.5万以上。“杀幽牙膏”热销，不想成为网红也不行了，其微博话题阅读量已超过7000万。
“杀幽牙膏”成为网红并热销，源自该产品的页面介绍：“杀幽牙膏”和普通牙膏的最大区别在于核心成分为乳铁蛋白、连翘、甘草，可以有效抑制甚至是杀灭胃癌的头号元凶“幽门螺杆菌”，抑菌率达99%以上，部分产品还能改善口腔溃疡、亮白牙齿、改善口腔异味、减少牙垢牙斑等。
幽门螺杆菌是一种能引发疾病的细菌，显然对人有害。不过，研究结果显示，即便采用最敏感的检测方式，如聚合酶链反应（PCR），也没有在口腔中检测到幽门螺杆菌的存在，更没有任何实验在口腔中培养出幽门螺杆菌。
事实上，只有胃才是幽门螺杆菌的栖息地，因为这种细菌嗜酸。即便口腔中真的存在幽门螺旋杆菌，也存活不久。菌之不存，药也无用，没有哪支箭（药）能射中靶（幽门螺杆菌）。
对于公众来说，了解口腔中并不存在幽门螺杆菌属于科学素养。2018年公布结果的全国第10次科学素养调查显示，中国公众具备科学素质的公众比例达到了8.47%，比2015年第9次调查的6.2%提高了2.27个百分点。但是，90%以上的公众还是缺乏科学素养。商家正是看准了公众缺乏科学素养，才实施类似“杀幽牙膏”的忽悠。
人体身上的多数微生物对人无害，而且有帮助作用。口腔中的一些细菌也是如此，如奈瑟氏球菌等一些细菌菌株与维持食道健康有关。尽管为了口腔健康，必须每天坚持两次刷牙，但如果牙膏中包含太多的药物成分，尤其是抗生素等，也会破坏口腔中的菌群平衡。因此，一些免疫学专家认为，牙膏中不宜加入药物，至少不能加入太多药物，以免口腔菌群失调。
在公众具备科学素质比例较低的情况下，产品和市场监管就显得极为重要。
产品监管首先要从相关学科的研究结果和证据出发，有一分研究结果说一分话。例如，目前的研究结果表明，牙膏并无美白作用，因此，行业管理就应当遵循科学研究结果进行规范。2021年1月1日将实施的《化妆品监督管理条例》就明确规定，牙膏被列为普通化妆品，部分牙膏所谓的美白功效将不在新条例允许宣传的范围内。“杀幽牙膏”的宣传提到“亮白牙齿”，从这个条例看，“杀幽牙膏”也是违规。
另一方面，市场监管对于不实产品宣传要进行严格监管和打击。“杀幽牙膏”产品宣称能杀死幽门螺杆菌构成了虚假宣传。监督检查部门应当责令其停止违法行为，消除影响，可以根据情节处以1万元以上20万元以下的罚款。构成犯罪的，可以依法追究刑事责任。
既然有法律规定，就要看监管部门是否雷厉风行，出重拳打击不法行为。当然，进行更为广泛的科学传播，提高公众科学素养，才能从根本上消除虚假宣传的祸害。
张田勘 来源：中国青年报
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