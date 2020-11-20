警惕！两成突发意外死亡都因它

近日，一名年轻艺人在家中突然死亡，最终解剖结果显示是主动脉剥离。这是怎样一种疾病呢？暨南大学附属第一医院心血管外科张晓慎主任介绍，主动脉剥离又叫主动脉夹层，是急性主动脉综合征的一种，常可危及生命。病理基础为主动脉内膜撕裂或溃疡引起中膜出血，最终导致主动脉扩张或破裂。相关统计显示，突发意外死亡患者尸检发现20%是主动脉夹层，它是导致猝死的一个常见病因。

哪些人群易受 主动脉夹层“青睐”？

随着中国饮食结构和生活习惯的改变，急性主动脉夹层发生率有上升趋势，且发病年龄越来越年轻化。张晓慎介绍，近年来的夹层病人，不乏年轻患者，这类年轻人的画像特点有：首先缺乏自查意识，发病前很少体检，也不知道自己有高血压，有的则知道自己有高血压家族史或肾性高血压，但对药物的抗拒使得部分人不愿意长期规律口服降压药。

主动脉夹层发病急且凶险，如不进行恰当和及时治疗，破裂风险很大，死亡率高。

那么，什么样的人群容易罹患此类疾病？张晓慎介绍，这几类人要当心：

1.高血压患者，特别是高血压控制不良的患者；

2.老年患者，特别是男性患者。主动脉夹层患者中65%为男性，平均年龄63岁；

3.预先存在主动脉或主动脉瓣疾病；

4.有主动脉疾病家族史；

5.吸烟，或者静脉药瘾者等。

张晓慎指出，从上面的高危因素看，很多高危因素可以通过及早治疗而减少患病机会，例如高血压病人坚持吃药并监测血压，定期复查，使血压稳定在安全水平即可使患病风险降低；又比如，有主动脉或者主动脉瓣疾病患者及早到医院进行相应治疗，不但可以根治疾病，也有利于预防发展为主动脉夹层。当然远离毒品及戒烟等行为对预防主动脉夹层也相当重要。

如何及早识别主动脉夹层？

有效的治疗是减少死亡率的最有效措施，所以识别主动脉夹层常见症状，并及早求医治疗是大家能做的最有效自救措施。张晓慎表示，主动脉夹层常见症状有以下几个：

1.疼痛：最常见为突然的胸痛，后背痛或腹痛；

2.晕厥；

3.自测双手血压不等。

值得注意的是，通常主动脉夹层发病都很快，不适也无法通过休息缓解。张晓慎特别提醒，做好充足的预防举措才能有效远离主动脉夹层：

1.平时注重慢性病的治疗，特别有高血压、高脂血症等慢性病的患者，应严格在医生指导下接受饮食及药物治疗；年轻人也不能掉以轻心，重视疾病的危害，定期体检，严格按照医生建议治疗才能有效控制疾病发展。

2.对于自知有主动脉瓣疾病（包括主动脉瓣狭窄、主动脉瓣关闭不全以及主动脉瓣二叶瓣畸形）和主动脉疾病的患者（包括马方综合征、主动脉瘤、主动脉壁间血肿）的患者，应及早求医有效干预，治疗后可有效降低主动脉夹层发生率；

3.保持良好生活习惯，远离不良嗜好；

4.注重身体发出的求救信号，如果出现突然的不适不要掉以轻心，如有胸痛、胸闷等症状及早就诊，常能早期发现及治疗心血管疾病。

（全媒体记者张青梅 通讯员张灿城、王雪）