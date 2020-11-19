女性特殊时期，能不能拔牙？

生理期与怀孕期是女性最为特殊的时期，也是身体抵抗力最为脆弱的时期，当女性在这两个时期牙疼了起来，到底能不能拔牙呢？

月经期拔牙 女性拔牙时，最好避开月经期。因为女性月经期间，内分泌平衡受到一定程度的影响，身体会出现一些微妙的变化，这个时候的血管脆性增加，血管的收缩能力下降，破裂后容易出血不止。另外，月经期间女性的痛觉神经比较敏感，全身抵抗力相对较差，所以月经期间拔牙患者痛感比较明显，而且容易感染。一旦月经期拔牙后发生出血现象，患者应及时就诊，采取适当止血措施后，一般都能止血。

怀孕期拔牙 一般来说，怀孕期间尽量不要拔牙，因为很多人在拔牙时都会紧张、恐惧，对孕妇来说更是这样，精神紧张以及疼痛刺激容易诱发子宫收缩，导致孕妇流产或早产。

在妊娠4~6个月期间是个相对安全的阶段，如果遇到非拔牙不可、不拔牙比拔牙带来的危害更大的情况下，就应该两害相权取其轻。在拔牙之前，应该充分休息，放松精神，拔牙时要进行充分的麻醉，操作时尽可能轻柔，减少对胎儿的刺激。对于有习惯性流产以及习惯性早产史的孕妇，在怀孕期间应禁止拔牙。

提醒：女性在怀孕前都会去医院做全身健康体检，但口腔检查往往被忽略甚至没有引起足够的重视。因此建议，在打算备孕之前，一定要到正规的口腔医院或口腔科进行一次全面的口腔检查，早期处理患牙，否则长达十月的孕期，将备受口腔疾病折磨，影响自身和胎儿健康。