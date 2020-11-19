青岛新增境外输入无症状感染者1例 为33岁缅甸籍船员
人民网青岛11月19日电 （刘颖婕）记者从青岛市卫生健康委员会获悉，2020年11月18日0—24时，青岛市无新增新型冠状病毒肺炎确诊病例，新增境外输入无症状感染者1例。
新增境外输入无症状感染者1例，男，33岁，缅甸籍，船员。其所在外籍货轮从日本横滨港出发，于11月16日靠泊青岛前湾港QQCTN108泊位。11月17日海关核酸检测结果阳性，当日由120救护车转运至医院发热门诊就诊。11月18日市疾控中心核酸复检阳性，专家组确定为无症状感染者，转至定点医院隔离观察。其同船船员22人判定为密切接触者，均已在货轮上实施集中隔离医学观察。
2020年以来，青岛市累计确诊本地新型冠状病毒肺炎病例79例，其中治愈出院78例，死亡1例；境外输入确诊病例39例，均已治愈出院；无症状感染者51例，其中出院49例，现有2例（墨西哥输入1例，日本输入1例）在定点医疗机构隔离观察。目前，青岛市纳入集中隔离医学观察的密切接触者共22人。
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