泉州市疾控中心发布冷链食品食用提醒：推荐戴手套挑选冷冻食品

近日，国内多地通报，在冷链环境中检测出新冠病毒核酸阳性。为认真落实“外防输入 内防反弹”防控策略，泉州市疾控中心向广大市民发出疫情防控提示，请市民朋友密切关注政府部门发布的进口食品检疫信息，注意冷冻（藏）食品安全，着重六大环节。

1.选购冷冻（藏）食品环节。严格科学规范佩戴好口罩，最好到正规的超市或市场选购，卫生监管、日常消毒等措施更到位，更安全。到超市或市场要和他人保持1米以上距离，选购时避免用手直接接触冷冻（藏）食品，推荐戴手套或购物袋反套住手挑选。回家马上洗手，用肥皂或免洗洗手液清洁手部，更换衣着。食品外包装可用75%酒精进行消毒处理。

2.清洗加工环节。家庭、单位食堂、餐饮后厨等应该准备专门清洗冷冻（藏）食品的容器（盆），用流动的清洁水进行清洗。要生熟分开，处理生熟食品的容器（盆）、刀具和砧板要分开使用，避免交叉污染。用流动的清洁水进行清洗，防止水花飞溅，食品处理后要及时清洗、消毒砧板等工具，并使用肥皂和流动水规范洗手至少20秒（七步洗手法），整个过程中避免用手触摸口眼鼻。

3.烹饪环节。烹调冷冻（藏）食品时，在食物缓化后，一定要烧熟煮透，不推荐生吃、半生吃、酒泡、醋泡或盐腌后直接食用的方法。在烹饪加工食材结束后，要使用肥皂和流动水洗手至少20秒，还要清洗并消毒台面、容器以及厨具等，打开窗户以及抽油烟机，加快空气流通。

4.就餐环节。在共同就餐时，提倡使用公筷、公勺，减少交叉感染，降低传染性疾病和食源性疾病的发生。

5.存储环节。未加工的食品，最好先分割成小块、单独包装，包装袋要完整无破损，在包装上注明日期，放置冰箱冷冻室保存，保持-18℃以下，不要存放过长时间。另外，生、熟食物在冰箱中要分层存放。

6.再加热环节。未食用完（已经烹调熟）的食品，请放置冰箱冷藏室保存，尽早食用。再次食用前，一定要充分加热煮熟煮透。

请冷冻（藏）食品经营者配合政府部门落实健康监测、核酸检测、外环境监测及进口冷冻食品外包装预防性消毒等防控措施。请广大市民朋友们时刻保持个人防护意识，养成良好的个人卫生习惯：戴口罩（尤其是在乘坐公共交通工具和在公共场所活动时）、勤洗手、常通风、注意咳嗽礼仪、保持安全社交距离。如出现发热、咳嗽、腹泻、乏力等症状，需佩戴一次性使用医用口罩及以上级别口罩，及时到就近医疗机构的发热门诊进行排查和诊疗，就医过程尽量避免乘坐公共交通工具，并做好个人防护。（张沼婢 龚翠玲）