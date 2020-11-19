日本2019年度儿童虐待案超19万件 “心理虐待”最多
中新网11月18日电 据日本放送协会(NHK)18日报道，近日，日本厚生劳动省公布的统计数据显示，2019年度，日本全国的儿童咨询机构共处理了超19万件儿童虐待案，这一数字创下有统计以来的最高值。在这些案件中，“心理虐待”的件数最多。
据报道，日本各地儿童咨询所的主要职责，是负责处理针对18岁以下少年儿童的虐待案件。2019年度的处理数为193780件，较2018年度增加了33942件，增幅高达21.2%，为有统计以来的最高值。
报道称，这些案件的加害者，基本都是孩子的父母等监护人。从具体的虐待行为看，责骂、在孩子面前发生家暴等“心理虐待”占比最高，达56.3%；对孩子直接施以暴力的“身体虐待”排第二，占比25.4%；此外，“忽视”(17.2%)和“性虐待”(1.1%)分别排在三、四位。
对此，厚生劳动省表示，将进一步强化儿童咨询所的作用，“会把保护儿童生命放在最优先的位置”。
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