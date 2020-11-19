纽约州州长：感恩节后疫情恐现新高峰
中新社纽约11月18日电 纽约州州长安德鲁·科莫18日说，美国的新冠肺炎疫情可能在感恩节后出现一个新的高峰，令人感到担忧。
科莫当天在纽约州首府奥尔巴尼举行记者会，通报本州疫情相关情况。数据显示，17日纽约州完成新冠病毒检测超过15.4万例，阳性率3.4%。住院治疗的新冠肺炎患者2202人，重症监护人数423人，插管治疗患者192人，这三项数据均比前一天增多。新增确诊死于新冠肺炎的患者35人。
西纽约地区疫情最为严重，病毒检测阳性率达到5.1%。其中，伊利县(Erie County)的汉堡镇、兰开斯特镇和奥查德帕克村的阳性率分别为9.78%、9.42%和7.51%。科莫认为，今春纽约州疫情最严重的时期，西纽约地区基本没有受到影响。当地居民没有亲身经历，因此防范意识不足，导致目前疫情恶化，“这是我的个人观点。”
科莫的另一“个人观点”是，感恩节后疫情可能会出现一个新高峰。“人们大多认为家族成员的聚会是安全的。”他说，就感恩节全家是否应当聚会的问题，自己同母亲发生分歧。“她说：‘只有你、你的弟弟和姐妹们，还有你们的家人参加聚会，这是安全的。’”科莫说，但这并不安全，家庭成员之间也可能互相传染，如果人们没有意识到这点，后果将非常严重。他呼吁人们在今年的节假日期间保持警惕，避免聚会。
纽约市长白思豪18日宣布，鉴于纽约市病毒检测阳性率的7日均值当天已超过此前设定的3%阈值，因此全市的公立学校将于19日起暂时关闭。纽约市17日和16日的病毒检测阳性率分别为2.74%和2.77%。《纽约时报》称，纽约市公校复课不到8周再度关闭，这表明当局对潜在的新一轮疫情感到担忧。
按照纽约州的防疫规定，纽约市病毒检测阳性率超过3%后将被视为疫情“橙区”。“橙区”内的宗教场所人数限制在正常的33%，最多不超过25人；室内室外聚会不得超过10人；健身房、美容院等场所需关闭；餐厅堂食仅限室外用餐，每桌最多4人；学校关闭，改为远程授课。
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