美国新冠肺炎确诊人数突破500万

美国新冠肺炎确诊人数当地时间9日累计突破502万人，死亡人数超过16.2万人。

据美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据，截至9日16时，美国新冠肺炎确诊病例超过502.4万人，死亡162707人。其中加利福尼亚州确诊55.5万人，佛罗里达州确诊53.2万人，得克萨斯州确诊49.8万人，纽约州确诊42万人。这四州病例数总和占到美国确诊总人数的40%。

据统计，美国从确诊第一例新冠病例到100万病例用时99天；从100万病例到200万病例用时43天；200万到300万病例用时28天；300万到400万病例用时15天；400万到500万病例用时17天。

近日来，美国新冠肺炎新增病例数略有下降，但单日死亡人数仍维持在1000人左右的“峰值”。其中，疫情“热点”地区加利福尼亚州各项数据近日开始出现下降，8日新增7000病例，过去两周检测阳性率为6%，住院人数也出现下降。另一疫情“热点”地区得克萨斯州近7日平均检测阳性率则达到自疫情暴发以来最高值19.41%，形势依旧不容乐观。

此前的“重灾区”纽约州则情况良好。纽约州长科莫9日表示，纽约州8日新冠检测阳性率为0.78%，是自疫情暴发以来的最低值，其他各项数据也保持稳定。

随着秋季学期即将到来，学校是否应该恢复线下授课成为紧迫议题，多地近日相继公布“开学”方案。5日，芝加哥市长宣布芝加哥学区的所有学校今年秋季学期将全部采取线上方式授课。7日，纽约州长科莫宣布，鉴于纽约州疫情基本得到控制，将允许本州所有学校秋季学期恢复线下授课。

据美国媒体报道，佐治亚州的一些学校目前已经开学。亚特兰大市郊区一学区在恢复线下授课一周后，11名学生和2名学校工作人员确诊感染新冠肺炎，导致至少260名学生被隔离。

多位医疗专家表示，今年秋季学期以何种方式复课将取决于学校所在地疫情状况。如果采取线下授课，应尽量采取保持“社交距离”、佩戴口罩等措施。

由于国会两党关于新一轮经济刺激计划的谈判陷入僵局，美国总统特朗普8日签署四份行政文件，以延长部分过期的财政救助措施。该“绕开国会”的做法遭到民主党人强烈反对。

众议院议长、民主党人佩洛西9日表示，特朗普的做法“荒谬、违反宪法规定”，并且未包含对学校的援助等。佩洛西表示民主党会继续同共和党谈判，希望可以达成一致。据悉，两党目前在学校复课援助款、失业救济金等多个问题上存在较大分歧。(记者 沙晗汀)