世界需要“互联互通”

今年，受新冠肺炎疫情影响，世界经济发展面临巨大挑战。第三届中国国际进口博览会如期举办，不仅帮助世界各国企业在中国寻找机遇，也有利于帮助14亿中国消费者获得全球优质商品。

中国如期举办第三届进博会，释放了哪些积极信号？突如其来的疫情让国际关系中出现了一些杂音，国与国交往面临一些困难，进博会促使人们深入思考国与国之间的关系，更加明确世界需要“互联互通”，这种互联互通不仅指商品的交换，更是指人类的交流。

第三届进博会和其他全球许多峰会和论坛的成功举办，恰恰证明了人类交流的热切愿望不会消失。这提醒我们，面对疫情，人类应展现新团结、探索新领域、构建新网络。进博会不仅能吸引其他国家的产品进入中国，也能促进相互投资。贸易和投资合作能促进不同国家和地区的人民紧密团结、同舟共济。

本届进博会如期举办充分说明，对外开放仍是经济发展的必然要求。观察近期的国际交流活动，我发现，推动新的经济全球化，伙伴关系仍是至关重要的。伙伴之间相互投资能促进未来贸易合作。包括法国在内的欧洲国家以及中国的企业已经行动起来，打造新的贸易联系。

进博会秉承薪火相传的丝路精神，不断促进贸易互联互通，搭建全新的服务贸易网络，为维护和推动经济全球化作出了积极贡献。

（作者为法国“桥”智库主席，中文名周瑞）

《 人民日报 》（ 2020年11月19日 17 版）