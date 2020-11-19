一次说清，关节扭伤后该热敷还是冷敷

在日常生活中，各种关节扭伤比较常见。关节扭伤不仅在运动、意外事故中可能出现，甚至在走路、上下楼梯、拾物的过程中也可能发生。最常见的关节扭伤是踝关节扭伤，俗称“崴脚”。此外，髋关节、膝关节、腕关节和肘关节等部位的扭伤也比较常见。

一旦发生扭伤，若情况不是特别严重，或在不能就医的情况下，很多人会自行处理。一些人会选择最简单的方式——找块毛巾敷在伤处。此时，争议就出现了，扭伤后冷敷和热敷的说法好像都有，那么究竟哪个是正确的？

凝血期冷敷有利于止血止痛

想搞清楚上述问题，要先弄明白，关节扭伤后，我们的身体究竟发生了哪些变化。

关节是连接人体两部分骨骼的重要结构，承担着传导和缓冲人体力量的重要作用。扭伤发生时，首先受伤的是在人体关节周围的软组织。

严格意义上来说，关节扭伤主要是指韧带的损伤，还有一些关节损伤可能伴有肌腱、关节囊、软骨的损伤，甚至合并骨折。人体关节一旦出现损伤，自我修复的程序随即启动。人体对关节损伤的修复主要分为以下几个阶段：

首先是凝血期。损伤会导致不同程度的皮下小血管破裂，导致出血，这也是伤处颜色常会变青的原因。人体对出血的反应主要有以下两种：一种是小血管的收缩止血，一种是形成微小血栓堵住血管破口。因此，在这一时期，医生一般建议伤者采用冰敷的方式，来促进血管的收缩，从而减少出血。同时，冰敷还具有一定的止痛效果。

反之，如果在这一时期对受伤处进行了热敷或者用了活血化瘀的药酒，小血管反而会扩张，进而导致出血更加严重。因此，在扭伤早期，应该进行冰敷而不是热敷。

通常建议在伤后24小时到72小时内进行冰敷，每次15分钟到30分钟，每天3次到4次即可。如果伤者对受伤的关节还进行了局部加压包扎，则可以进一步起到止血的效果。所以，家里常备一卷弹力绷带，是个不错的选择。

接下来是炎症期。

在受伤早期，血管收缩后，随着一些细胞因子的释放，血管反而出现了扩张，各种炎症细胞逐渐向伤处迁移，细胞损伤后释放毒素，血管和细胞的通透性增加，引起组织肿胀。在这一时期，伤处可能会发红和肿胀。此时适当加压包扎患处，抬高受伤的肢体，能减轻局部肿胀情况。

肉芽形成期热敷促进组织修复

然后是肉芽形成期。

肉芽形成期，一般是从伤后的第2天到第3天开始，通常会持续数日。在此期间，成纤维细胞生成并迁徙到伤处，形成肉芽组织，填充受伤的裂隙。在这一时期，我们就可以开始热敷了。

最后是疤痕形成期。

这个阶段，是上一阶段的延续，时间可长达数月。各类胶原纤维在这一时期继续合成，并进行成分的调整和重新排列，从而实现对伤处的修复。值得注意的是，修复后的组织极少能恢复到原来的强度和弹性。伤处在修复时的受力情况，可能会影响胶原纤维的排列，受力过多或者制动时间过长，都可能引起胶原纤维排列的异常，进而导致韧带的强度和弹力更加无法恢复到从前。

在受伤早期，适当的制动，如使用弹力绷带或护具，不但有利于减轻疼痛、避免损伤加重，还有助于组织的修复。而在急性期过后，就可以去掉外力制动措施，并且要适当活动，以加快胶原纤维的新生和肌肉及关节的恢复。

综上所述，关节扭伤后，应根据不同时期的机体变化采取不同的治疗措施。明白了以上损伤后的机体反应，那么就能更好地理解处理踝关节扭伤的POLICE原则，即保护（P-protect）、适当负重（OL-optimal loading）、冰敷（I-ice）、加压包扎（C-compression）、抬高患肢（E-elevation）。该原则不单适用于踝关节扭伤，同样适用于其他关节扭伤。

生活中不可避免小伤小碰，这些损伤虽不会危及生命，但如何对其进行有效护理，会直接影响着伤处的恢复效果。靠着模糊的印象草率为之，不仅对恢复没有什么帮助，反而会导致更加严重的伤害。多关注医学科普、积累正确的知识，就能在关键时刻更好地保护自己。

（来源：科学辟谣平台）