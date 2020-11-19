95.0%受访者购买过迷你产品
受访者认为这体现了精致用心和理性实用的生活态度
迷你家电、迷你口红、迷你电子产品……如今，各种迷你型号和小包装的商品越来越多，正在年轻人中受到更多欢迎。
日前，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2010名受访者进行的一项调查显示，大家主要购买过迷你电子产品（59.5%）和迷你护肤、化妆用品（50.6%）。受访者认为青年使用迷你产品，体现了精致用心、理性实用和绿色环保的生活态度。
95.0%受访者购买过迷你产品
调查中，95.0%的受访者购买过迷你产品，仅5.0%的受访者没有购买过。
河南省濮阳市的代明远，在一些手机软件里时常能看到迷你产品的广告，但只买过一个迷你台灯。“我的桌子实在是太杂乱了，大台灯就显得很占地方，干脆买了个迷你的”。
具体而言，大家主要购买过迷你蓝牙音箱等电子产品（59.5%），迷你口红、香水等护肤、化妆用品（50.6%），小份装饮料、食品（46.9%）和迷你冰箱、迷你电饭煲等电器（41.7%）等。
安徽省马鞍山市的孔安（化名）买过煲汤的小汤煲，用起来很方便。她说，小的东西用起来方便快捷，使用成本很低。现在年轻人很多都一个人住，比较适合。
调查显示，迷你产品之所以受到欢迎，60.0%的受访者认为是由于外观新颖精致，50.8%的受访者觉得年轻人经常变更居住环境，轻量级易于携带，48.7%的受访者认为是居住场所较小，体积小易于使用。
89.5%的受访者觉得迷你产品提升了生活品质。
78.8%受访者建议注重功能选择，满足日常生活需求
调查显示，受访者认为青年使用迷你产品，体现了精致用心（30.1%）、理性实用（29.7%）、绿色环保（15.6%）的生活态度。其他还有：勤俭节约（11.3%）、个性多样（10.1%）、独立自立（2.6%）。
“现在的年轻人比较注重外观，迷你产品很多都做得非常可爱、漂亮，正好迎合了这种心理。迷你产品本身有易携带的特点，带去上班上学非常方便。”北京大学生茂心（化名）说，购买迷你产品说明年轻人生活更精致更理性。但也有的产品比较鸡肋，一些人会冲动消费，买回来发现没什么用。
使用迷你产品，78.8%的受访者建议注重功能选择，满足日常生活需求，62.9%的受访者认为要选择可信赖的品牌和高品质的产品，39.4%的受访者建议使用中认真仔细，防止安全问题。
代明远觉得，这种在年轻人中流行而本身技术含量不是很高的品类，很容易成为假冒伪劣产品的重灾区，所以要特别注意产品的品牌和生产厂商，如果质量不过关，也会有很大的安全隐患。
中青报·中青网记者 王品芝 实习生 洪静澜 来源：中国青年报
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