游戏引入历史 91.7%受访青年指出要以尊重史实为底线

前段时间，一家公司邀请国内的文史专家，参与到手游新版本的创作中。这一消息引起了很多人的关注。有人觉得，文史专家可以让游戏有更多的历史元素、寓教于乐。也有人认为，即便有专家把关，游戏与历史也很难有机结合。

近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1982名18岁-35岁青年进行的一项调查显示，50.3%的受访青年反感游戏与史实不符的情况，73.0%的受访青年认为游戏可以和历史很好地融合。91.7%的受访青年认同，游戏中引入历史需要以尊重史实为底线。

调查中，93.6%的受访青年平时玩游戏。

87.4%的受访青年玩过带有历史元素的游戏

今年27岁的王超（化名）是个游戏迷，带有历史元素的游戏他玩过不下10款，“有射击类的游戏，以历史战争为背景，算是提供了另一个角度来了解历史。还有模拟类的历史游戏，可以将玩家代入到某段历史场景中”。

调查中，87.4%的受访青年玩过带有历史元素的游戏。

王超觉得，就游戏与历史的结合来看，不同游戏的制作水平参差不齐。“有些游戏从设置上就能感受到历史感，即便有夸张的成分，也是遵循基本史实的。也有的游戏，虽然说带有历史元素，但明显感觉历史只是个噱头，比如，某个历史人物在游戏里给改了性别，角色定位、技能跟历史中的人物也没关系，我觉得这就有误导之嫌”。

“就拿三国题材来说吧，我玩过几款相关的游戏。有一款整体设计不错，人物台词、对白语气都能比较好地体现历史人物特点。”北京某高校研究生刘浩（化名）觉得，有的游戏与历史结合得不错，从人物形象到武器装备都比较好地体现了历史，但也有一些游戏角色设置与历史脱节，甚至只是套了个历史人物的名字，与历史并无关联。

带有历史元素的游戏，主要存在哪些问题？调查中，69.7%的受访青年觉得存在生硬植入历史元素，与游戏脱节的问题，64.1%的受访青年指出游戏以历史为噱头，历史元素空洞。其他方面还有：胡乱改编，违背历史（53.1%），对本国优秀历史文化有所忽略（31.8%）等。

“虽说游戏具有很强的趣味性，但现在游戏不仅有娱乐功能，还有社交的属性，还是需要解决好和历史融合的问题。”王超觉得虽然不能把游戏当作历史课本，但如果融入了历史元素，就应当尊重历史。

对于游戏中出现与史实不符的情况，调查中，50.3%的受访青年直言反感这种现象，认为游戏需要尊重历史，25.9%的受访青年认为要视情况而定，还有23.8%的受访青年表示无所谓，觉得游戏设定不一定要符合历史。

“国内有很多游戏都有源自历史的内容，但有的与历史差得比较远，或者说游戏设计没有精神内核。”中国社会科学院社会发展战略研究院研究员田丰分析，有些游戏的形象设计是模仿甚至抄袭国外的，这样的人物设计脱离了我国传统文化中的人物形象。“背后可能反映出游戏设计团队对文化、精神内核的重视度不够”。

91.7%受访青年认为游戏要以尊重史实为底线

“我玩过一款以两河流域历史为背景的游戏，这个游戏算开启了我了解这段历史的大门，后来我又通过其他途径，更加深入地学习了解了这段历史。”刘浩觉得在体现和传递历史上，游戏和电影、电视剧具有相似的功能，可以带领玩家通过直观的视听体验来了解接触历史，发挥书本所不具备的作用。

“我觉得可以通过游戏来学习历史，游戏可以为学习历史带来更多的趣味性，而且是一种更加主动的学习探索。”王超说。

调查中，73.0%的受访青年认为，游戏可以和历史很好地融合。91.7%的受访青年认同，游戏中引入历史，需要以尊重史实为底线。

“我们国家五千年悠久的历史文化，有太多值得挖掘的。如果能进一步开发，打造出我们自己的游戏IP（知识产权），不仅可以让游戏内容更为丰富、有趣，也可以为历史文化带来新的发展。”刘浩觉得，对于游戏制作者来说，在与历史结合的过程中需要多下功夫、提升文化素养。

王超觉得，在游戏与历史的融合上，游戏产业从业者需要创新。“要改变照搬照抄的想法，真正思考怎样从我们的历史文化中寻找思路，从游戏场景到人物形象上还有很多提升的空间”。

游戏与历史如何能够更好地融合？调查中，74.0%的受访青年建议深入挖掘两者结合点，提升游戏互动性，63.0%的受访青年建议增强游戏场景、人物的历史元素设计，57.7%的受访青年建议尊重史实，不随意篡改，35.7%的受访青年建议不要一味灌输历史知识，应培养玩家对历史的兴趣，16.9%的受访青年建议学习借鉴国外优秀案例。

“游戏没法还原历史，但是游戏可以与历史结合。”田丰认为，要做好两者的契合还需要花费很多功夫，“我国早期游戏产业发展快，其中一个很大原因是我们用户基数大，即使游戏质量不高，通过庞大的用户就可以让游戏公司赚到钱，游戏制造商就没有动力去把游戏做得特别好”。

田丰感觉，这些年游戏制作的情况有所改变，市场竞争也相对激烈了，游戏设计团队也开始引入专业的美术创意人士、历史专家等，“我觉得这都是挺大的进步，但未来还有很大的发展空间，需要不断努力，把中华民族的文化内核展现出来”。

中青报·中青网记者 孙山 来源：中国青年报