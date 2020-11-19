恼人的耳鸣 未必是上火勾起的
嗡嗡嗡，又耳鸣了。“是上火啦，多喝点水。”你有没有听过这样的说法，耳鸣是上火惹的祸？其实不然，耳道耵聍、耳外伤、高血压、高血脂、糖尿病、病毒感染、精神压力等都可以引起耳鸣。
耳鸣是没有外界声源时所感知的声音。耳鸣本身并非疾病，它实际上是一种与多种病因以及恶化因素相关的症状。耳鸣可以发生在头颅的一侧或双侧，这种感觉可以来源于颅内或颅外。耳鸣音质表现多样，常被患者描述为铃铃声、嗡嗡声、咔嗒声、搏动声以及其他噪声。
我国局部地区耳鸣流行病学调查结果显示，20～40岁年龄组现患率为2.08%，41～60岁年龄组现患率为9.89%，60岁及以上年龄组现患率为14.37%；且女性耳鸣发生风险高于男性；市区人群耳鸣发生风险高于县城；有枪火暴露史、职业暴露史或消遣性噪声暴露史的患者耳鸣发病率更高。
耳鸣不仅可以影响患者的正常交流和言语理解，多数耳鸣患者还伴有睡眠问题。同时，耳鸣还能导致注意力下降可以影响患者工作能力，甚至对职业生涯造成影响，甚至在工作中发生意外。此外，耳鸣导致的精神心理问题近年来越来越受到重视，焦虑和抑郁状态与耳鸣严重程度的相关性已经得到证实。耳鸣患者还常常存在社交恐惧、适应障碍，甚至是自杀倾向，这些都会导致患者生活质量的整体下降。
发生耳鸣时应该及时重视起来，及早就医，明确病因：
耳部疾病 引起耳鸣的原因中，耳部疾病占了很高的比例。外耳道耵聍、耳外伤、耳异物、耳部的肿瘤及外、中耳的炎症等均可引起耳鸣的发生。外耳道异物引起的耳鸣，可能是声音经骨导传至中耳的过程中，不能由外耳道弥散所引起的。
全身性疾病 高血压病是引起耳鸣最常见的系统性疾病，高脂血症及糖尿病次之。血管压力增高、血液黏度增高、糖尿病以及脑供血不足都可以诱发听力下降。糖尿病引起的微循环障碍，从而引起内耳代谢紊乱，致使毛细胞、膜迷路及螺旋神经节的损害。
病毒感染 常见的病毒感染有腮腺炎病毒、麻疹病毒、风疹病毒、巨细胞病毒等，病毒感染诱发耳鸣的机制考虑是蜗神经（节）被病毒破坏，或是病毒影响了局部血管血供等，从而诱发耳鸣。
噪声污染 这些存在于日常的生活工作中的噪声，如交通噪声、办公室噪声、娱乐声、居所的环境噪声，还有职业性噪声，这些噪声均是导致耳鸣的重要因素。长期长时间地使用耳机、长时间通电话，也是引起耳鸣的重要原因之一。
精神心理因素 现代生活节奏的加快，使得人们的生活工作压力增大，长期精神紧张状态、不良的心理状态，也会诱发耳鸣的发生。长期处于紧张状态的人，去甲肾上腺激素分泌增加，同样肾上腺皮质激素分泌增加，从而导致了内耳小动脉血管收缩，甚至发生痉挛，从而使得内耳血流量减少，导致内耳缺血缺氧，引发了耳鸣。
不良的生活方式 如长期饮用咖啡、酗酒、吸烟及长期饮用浓茶等，这些不良的生活方式可导致内耳循环障碍。
文/苗凯莉（北京世纪坛医院）
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