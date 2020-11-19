辟谣！谁说糖尿病人不能吃水果？

目前正是苹果、梨、柚子大量上市的季节，但对于不少“糖友”来说可能就要哀叹自己没口福了。难道，得了糖尿病真的就要和水果划清界限了吗？这是个误会，糖尿病患者是可以吃水果的。11月14日是联合国糖尿病日。今天，我们就请北京市疾控中心慢性病防治所的专家，教“糖友”们掌握吃水果的诀窍。

疾控专家表示，没有任何一个国家的糖尿病防治指南中说，糖尿病患者不可以吃水果。美国对糖尿病患者的饮食建议里，第一条就是要多吃水果和蔬菜。

可是水果里面明明有很多糖分呀？其实，我们日常食用的大部分水果，主要由水分构成；其次才是碳水化合物，也就是我们俗称的“糖”；此外，水果中还含有丰富的维生素、纤维素和微量元素，这些对糖尿病人是有益的。

因此，只要种类适当、食用量适宜、食用时间合适，糖尿病患者是可以吃水果的。

首先，糖尿病患者在水果的种类上要有所选择。可以参考食物血糖生成指数（GI），GI表示食物与葡萄糖相比，升高血糖的速度和能力。不要根据口感甜度来判断含糖量。糖尿病患者最好选择低GI的水果，比如樱桃、桃子、柚子、草莓、苹果和梨等。

糖尿病患者每天吃多少水果合适？注意啦，这个“量”也很有讲究。即使是血糖生成指数低的水果，也不是想吃多少都可以。专家建议，一般情况下每天可食用水果200克（4两）左右，同时应减少25克（半两）主食。

当然，水果也不是什么时候都适合吃。一天当中，为了减少血糖波动，可以选择在两餐之间吃水果。如果血糖近期控制得不好，可以暂时不吃水果。

糖尿病，可以说是21世纪全球所面临的最严重、最紧急的健康问题之一。据统计，2019年，全球有4.63亿成年人患有糖尿病，这相当于每11个成年人中就有一个糖尿病患者，预计到2030年，糖尿病患者数将上升到5.78亿。

专家介绍，做好生活中的“选择题”有助于对抗糖尿病。例如，选择富含膳食纤维的饮食可以延缓食物吸收，降低餐后血糖峰值，有利于改善血糖、血脂代谢紊乱；适量运动可以增加胰岛素敏感性，有助于控制血糖和体重；控制好体重，使超重肥胖者体重指数达到或接近24，或体重至少下降7%，可使糖尿病前期人群发生糖尿病的风险下降35%～58%；避免使用烟草，减少患糖尿病和心血管疾病的风险；健康人群从40岁开始每年检测一次空腹血糖，糖尿病前期人群建议每半年检测一次空腹血糖或餐后两小时血糖。

文/本报记者 李洁