中检集团：进口冷链食品预防性全面消毒

国资委11月18日发布消息，为贯彻落实有关文件精神，切实做好进口冷链食品预防性全面消毒工作，中国检验认证（集团）有限公司有害生物防治产品线组织技术专家制定《中检集团进口冷链食品预防性全面消毒工作方案》《中检集团冷链视频生产经营过程新冠病毒防控消毒技术指南》和《中检集团冷链食品生产经营常用消毒剂及使用方法》等6个相关技术规范，并积极联系准备所需物资。

根据有关部门此前印发的《进口冷链食品预防性全面消毒工作方案》，要求在进口冷链食品首次与我境内人员接触前实施预防性全面消毒处理，凡是不能提供消毒证明的进口冷链食品，一律不能上市销售。中检集团福建公司近日已实施首批进口冷链食品集装箱内壁和货物外包装的预防性全面消毒。

目前，中检集团已在福建、辽宁、河南、山东、湖南、江苏、广东等地开展此项工作。中检集团表示，将充分发挥专业技术优势，全力做好口岸进口冷链食品预防性全面消毒工作，并积极配合相关部门加强常态化疫情防控，有效防范疫情输入风险，筑牢国门防线。（记者 张钦）

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太原发现巴西牛霖内包装箱3份样本核酸阳性

新华社电 太原市新冠病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室17日发布通告称，发现从郑州发出的巴西牛霖内包装箱3份样本新冠病毒核酸检测结果为阳性，目前涉及的20件巴西牛霖已全部就地封存，未流入市场。

通告称，11月16日，太原市疾控中心在对太原市进口冷冻肉品和水产品集中监管总仓进口冷冻食品检测中，发现从郑州发出的巴西牛霖内包装箱3份样本新冠病毒核酸检测结果为阳性。太原市立即组织相关单位采取食品溯源、人员排查隔离、场地消杀等应急处置措施。对所有接触人员、同车货物进行新冠病毒核酸检测，结果均为阴性。

据悉，太原市进口冷冻肉品和水产品集中监管总仓于11月1日正式运行，进入太原储存、销售、加工的进口冻品，必须先进入总仓，由总仓对外包装、内包装和肉品进行核酸采样，再对食品外包装进行全面消毒。经核酸采样检测合格，并取得《太原市进口冷冻肉品和水产品集中监管总仓出库证明》、食品安全追溯码后方能出仓。凡未取得出库证明和食品安全追溯码的，不得在太原储存、销售、加工。

太原市新冠病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室提醒，市民要到正规的超市或市场选购生鲜产品，选购时可使用一次性塑料袋，避免用手直接接触；购买境外冷冻食品，建议使用手机扫描食品安全追溯码，了解食品安全信息。