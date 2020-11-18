筑牢医废安全屏障 武汉协和医院打造医废管理新模式

图为武汉协和医院医废转运员在给医废称重

11月12日早上，华中科技大学同济医学院附属协和医院（以下简称“武汉协和医院”）医废收集员老徐站在智能医废转运车前，戴着口罩“刷脸”开机后，借着车子的电动助力，走到外科楼某处污物间。“滴”的一声，医废车感应到位置，自动打卡签到。负责该污物间的护士同样“刷脸”识别后，老徐开始工作。

他打开污物间的医疗废物桶，拎出一袋感染性废物，放到医废转运车自带的高精度电子秤上，机器自动识别出重量，并在几秒后打印出自带背胶的标签纸，上面写清了这袋医废的类型、重量，条码，科室和收集时间。老徐贴好标签，把这袋医废放进转运车内，出发去下一站污物间。

就在同时，位于医院环保中心的医废监控大屏上，可以清楚得显示，老徐使用的这辆2号医废转运车上，新增了一袋感染性医废。

每天多少医疗废弃物，多少公斤，什么类型，来自哪些科室，在暂存处滞留了多久，全部可以实时监控。在智慧化系统的助力下，该院的医疗废物基本实现了“日产日清”。这就是武汉协和医院疫情后最新启用的智能医废管理系统的一个缩影。

今年五月以来，武汉协和医院积极依托信息化技术，在湖北省率先打造了医疗废弃物全流程闭环及可追溯的管理解决方案，利用智慧化手段实现医疗废弃物院内信息化、智能化、可视化，打造了后疫情时代医疗废弃物处理的“武汉模式”。

节省人力、提高效率

为医院业务发展做好后勤保障

“医废的收集和转运，是一项脏活、累活。转运员很多都是50岁以上的物业工作者，推着重达100-200公斤的医废车，在各个污物间游走，承担着体力的重压，还面对着感染的风险。”武汉协和医院总务处负责人吕翼坦言。

如今，有了智能医废转运车，转运员的体力得到节省，感染风险也大大降低。

图为武汉协和医院智能医废车（左）与传统医废车（右）对比

据介绍，这款智能医废转运车采取了电子助力，可以帮助节省力气，“推着上坡也不累”。同时，智能的人脸识别，不需要摘下口罩；医废称重后，自剥离的标签，不需要摘下手套去撕背胶，都减少了“无防护”的时间，降低了转运员的感染风险。

智能医废系统，也让医废的收集转运更加准确。

“智慧化之后，一袋一码，扫码入库，出现错误就会立刻收到报警提醒。提高了医废管理的准确性。”吕翼介绍。

随着医院的发展，业务量的上升也带来医废的增多。“武汉协和医院拥有多个院区，规模扩大了，业务量每年提高20%，医废也随之增加。坚决打好污染防治攻坚战，把医废在医院的源头控制、管理好，智慧化是一个有效的手段，能够为医院的快速发展做好后勤保障。”吕翼认为。

监管看得见、摸得着

让医废管理实现智能化

小小的智能医废转运车只是一个终端。武汉协和医院的这套医废智慧化管理体系是一套软硬件结合的系统。它整合了云、大、物、移、智等关键技术，实现对医疗废弃物的全流程信息化监管，实现医废业务精细化管理，让医废管理看得见，摸得着，管得住。

该系统通过智能转运车、信息化管理系统和智能物联套件真正实现360°安全监管无死角，让医废管理实现智能化。首先，通过全流程业务信息化管理系统，从废弃物收集开始就让每一袋医疗废弃物在‘出生’的时候都有属于自己的标签，并贯穿它在医院的整个生命周期包括称重、转运、暂存、异常报警、全程追溯等环节，一举实现了院内全流程标签化信息管理；其次，以智能医废转运车为载体，深度优化传统业务流程中的痛点，医废车自带电子助力帮助节省力气、提高处置效率，自动签到、人脸交接降低医废感染几率、真正实现无接触工作，语音播报、异常提醒则让流程更规范，业务更高效；在终端，可视化电子屏提供多维统计分析图表，医院内产生了多少废弃物、实时推送，让管理指标化，如果医疗废弃物发生遗失、损坏，系统还能异常报警，实现业务可视化、监管移动化。

“事前预警、事中监管和事后追溯”，武汉协和医院副院长张强说，“医疗废弃物信息化筑牢了医废监管的安全底线，实现了医废管理的智慧进化。”

具体来说，针对事前预警，通过大数据分析，异常指标可预警，并通过智能化推送，防范于未然；针对事中监管，医废收集、转运全程都可以通过智慧大屏呈现、实时动态监控，保障安全；针对事后追溯，运用多元化技术，让医废全流程行为追溯无死角，通过流程优化，落实责任到人。

“一旦出了医废事故，我们可以调出数据、监控，追溯事实，规避风险。”吕翼说。

同时，医院的医废数据还能上传给当地卫健委和环保部门，为主管部门的监管提供有力数据支撑。

管理精细化、信息化

积极推进医废综合治理

管理好医废，不仅仅是医院内部管理精细化的表现，更符合当前国家的政策引导。

新冠疫情发生后，国家高度重视医疗废弃物的安全处置和医院内部的防控工作，国家卫生健康委会同生态环境部等部门多次研究完善，连续数月下发《医疗机构废弃物综合治理工作方案》、《医疗废物集中处置设施能力建设实施方案》、《关于开展医疗机构废弃物专项整治工作的通知》等通知，并在5-12月开展医疗机构废弃物专项整治工作，要求医疗机构不断提高医疗废物处置的综合管理能力。

在政策的要求下，医院在医疗废弃物处理流程中面临较大压力。受制于业务环节的纯手工操作，当前医院缺少对医疗废弃物的数据监管，事故溯源也存在一定困难，亟需利用信息化手段提升医废处置能力。

“医疗废弃物的合理处置，直接与医院评级及绩效挂钩，作为第一责任人的院长面临压力，加强医疗废弃物全流程监管是行业呼唤。”一些医院院长表示。

当前，新冠肺炎疫情防控转为常态化，推动智慧医院后勤管理，不断创新智慧医疗监管与服务模式成为必然之举。

作为武汉协和医院智慧医废项目的技术合作方，安想智慧医疗新兴业务总经理张旻介绍，医疗废弃物云监管解决方案以自主研发的智能医废转运车为载体，深度优化传统业务流程中的诸多痛点，让流程更规范，业务更高效。

未来，武汉协和医院将继续打造智慧后勤，整合物联网、人脸识别、5G通讯，让医废业务飞上“云”端，强化产品可视化、智能化、移动化，让医废物安全保障落到实处。