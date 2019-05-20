医疗废物处置如何合法“赚钱”
戴先任
输液瓶、输液袋、一次性注射器、血包……这些本该被集中进行无害化处置的医疗废物，竟被加工成菜篮子、洗脸盆、儿童吹泡泡的玩具行销全国。更让人忧虑的是，在几番曝光整治后，医疗废物黑色产业链仍然若隐若现。
医疗废物黑色产业链久禁难绝，有不少原因。比如背后存在高额利润，一吨医疗废物处理完可赚4000元，一吨普通废物处理才赚1000多元，这让一些不法分子为此趋之若鹜、铤而走险。对于医疗废物，正规回收途径不畅，比如现在的垃圾焚烧厂处置规模和能力有限，来不及处理的医疗废物就可能流入非法渠道；而一些医疗废物源头关也没有把好，比如有个别医院内部管理混乱，对医疗废物处置未按照相关规定进行；而医疗废物分类收集体系也不够完善；相关法规和监管机制不健全……这些原因的存在，都造成了在处置医疗废物问题上，违法成本低、守法成本高的“怪现状”，从而让医疗废物成了不法分子争抢的“宝”。
这些可能携带致命病菌的医疗废物未经处理就再次流入市场，它们对公众健康可能会带来很大威胁，也可能严重污染生态环境。
医疗垃圾如果通过正规渠道进行处理，并非一个“耗钱”的过程，反倒能够因此“赚钱”，处理医疗废物也并非只是麻烦，医疗废物并非社会的“负累”，如让医疗废物进入循环利用，是一个对医院、企业、社会等各方来说都有利的事情。但首先要进一步完善相关法律法规，要对医废处理违法行为加大惩罚力度，要完善医疗废物处置的基础设施配套，要健全监管部门工作联动机制等。只有这样才能堵住医疗废物被非法利用的通道，让对医疗废物的处置变成合法的“赚钱生意”，而不再是违法的“赚钱生意”。
要让医疗废物处置能够“合法赚钱”，就要促成医疗废物的循环利用，发展医疗废物循环经济。比如要研制建设循环利用生产线，在确保安全的前提下合理利用医疗废物。不仅不能让医疗废物未经处理就流入市场，更要让医疗废物变废为宝，这都需要相关各方形成合力，进行综合治理，要“打治结合”、标本兼治，从而才能把对医疗废物的处置拉回正轨。
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