太原发现3份巴西牛霖内包装箱样本核酸阳性：已就地封存

太原发现从郑州发出的巴西牛霖内包装箱3份样本新冠病毒核酸检测结果为阳性。太原市政府官网截图

中新网太原11月18日电 (范丽芳)17日晚间，太原市新冠病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室发布通告称，当地发现从郑州发出的巴西牛霖内包装箱3份样本新冠病毒核酸检测结果为阳性。涉及的20件巴西牛霖就地封存，未流入市场。对所有接触人员、同车货物进行新冠病毒核酸检测，结果均为阴性。

通告称，11月16日，太原市疾控中心在对太原市进口冷冻肉品和水产品集中监管总仓进口冷冻食品检测中，发现从郑州发出的巴西牛霖内包装箱3份样本新冠病毒核酸检测结果为阳性。太原市防控办立即组织市场监管、卫健委等部门和相关单位采取食品溯源、人员排查隔离、场地消杀等应急处置措施。

据此前报道，11月1日起，太原设立“进口冷冻肉品和水产品集中监管总仓”，加强对进口冷冻肉品和水产品的疫情防控，要求凡在太原储存、销售、加工的进口冻品，在储存、销售、加工前，应进行集中统一核酸抽样检测和外包装消毒。

为何近期冷链食品外包装阳性骤增？太原市疾控中心分析称，一是境外新冠疫情变得更加严峻，新冠病毒污染机会增大；二是随着北半球冬季到来，温度降低，病毒存活时间更长；三是随着各地加强对冷链产品的检测监测工作，被污染物品能及时被发现。

太原市防控办提醒，民众要到正规超市或市场选购生鲜产品，选购时可使用一次性塑料袋反套住手挑选，避免用手直接接触；购买境外冷冻食品，建议使用手机扫描食品安全追溯码，了解食品安全信息；处理食材应生熟分开、煮熟煮透。