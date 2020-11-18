怎么吃才能管理好血糖？专家说出了“12345饮食秘诀”
11月14日是第14个联合国糖尿病日。国际糖尿病联盟发布的报告显示，2019年全球约有4.63亿20-79岁成人患糖尿病，中国患者数排名第一，约为1.164亿人。在饮食上，不少糖友把握不好，不是吃多就会吃少，甚至有些“糖友”一顿早餐吃了稀饭、玉米、鸡蛋和牛奶，致血糖“爆表”，他们出院后也常常认为没症状就不吃药，不测血糖，血糖突然飙升致不适……广东省第二中医院内分泌科主任莫伟提醒糖友们，对糖尿病要有足够的重视，在衣食住行的细节上多加注意，配合护士随访，管理好血糖。
饮食搭配合理有利于控制血糖
在内分泌门诊，一位74岁的老太太测得餐后血糖15.7mmol/L，“我早上吃了一碗剩饭、一根玉米、一颗鸡蛋和一杯牛奶，这不算多的。”内分泌科护士李微解释：“玉米也是碳水化合物，您只能吃一点碳水化合物。在蛋白质方面，摄入了鸡蛋和牛奶，也过多了。”
怎么吃才不算多？莫伟主任解释，患者需要根据自身情况计算每天所需要的热量，如果患者体重正常，没有并发症，可以按照这个“12345饮食原则”来，即每天1袋牛奶；每天200-250克碳水化合物；每天3个单位优质蛋白（1单位优质蛋白=猪肉1两=鱼肉二两=鸡蛋1个）；4句话：有粗有细、不甜不咸、少吃多餐、七八分饱；每天500克蔬菜。
对糖尿病患者而言，水果同样可以吃，但有条件亦有技巧。摄入水果前提条件是，血糖在一段时间内保持达标，且在进食前血糖低于8mmol/L。在两餐之间摄入含糖量低的水果，并适当减少主食量。若吃完水果一小时后，血糖低于10mmol/L，则说明摄入水果的种类和分量是合适的。
出院后还要配合护士，谨遵医嘱
药物治疗、运动治疗、饮食治疗、血糖监测和糖尿病教育是糖尿病治疗的“五驾马车”，亦是目前世界公认的糖尿病治疗手段。与往年不同，联合国糖尿病日的宣传主题是“护士与糖尿病”，这一主题乍看与糖尿病治疗关系不大。
“‘五驾马车’不是一个治疗问题，而是一个管理问题。”莫伟解释，医生只在药物治疗方面占主导，而如何饮食、如何运动、怎么打胰岛素这些具体操作上都是由护士去和病人沟通，护士处于整个管理系统的核心位置。
护士除了对病人进行宣教外，还会对出院病人进行随访，提醒病人注意监测血糖、定期回来复诊等。若病人能向护士及时反馈血糖情况，医生则可以根据治疗效果，积极调整治疗方案。不过，莫伟指出：“绝大部分病人对随访置之不理，认为出院以后没有什么症状就不用管。于是药不吃了，血糖也不测了。这是很危险的，等到再有症状出现，病情就被耽误了。”
莫伟指出，大部分糖尿病是终生的，治疗的目的在于减轻症状、提高生活质量、延缓并发症，为达到这个目的需要医生、护士和病人相互配合，环环相扣。“我们医生和护士苦口婆心，希望病人的病情维持得更好，生活质量更高，也希望病人能够配合我们，谨遵医嘱。”
（羊城晚报记者 张华 实习生 杨楚滢 通讯员 金小洣）
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