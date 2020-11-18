天津市新增1例本土确诊病例1例本土无症状感染者
中新网天津11月18日电 (记者 张道正)记者18日凌晨从天津市疾控中心获悉，该市新增1例本土新冠肺炎确诊病例，1例本土无症状感染者，即为17日下午通报的两名在集中隔离医学观察期间新冠病毒核酸检测阳性者。
第140例本土新冠肺炎确诊病例，男，40岁，居住于天津市滨海新区，为天津海联冷冻食品有限公司搬运工，系天津市第93例无症状感染者(本土第3例)的工友及室友。该患者作为密切接触者于11月10日在滨海新区进行集中隔离医学观察，新冠病毒核酸检测及血清学抗体检测结果为阴性；17日再次进行新冠病毒核酸检测，结果为阳性，即由120救护车转送至海河医院。入院体温36.6℃，胸部CT示右肺中叶及左肺下叶斑片状磨玻璃影。经市级专家组综合分析确定为天津市本土新冠肺炎确诊病例(普通型)。全程实施闭环管理。
天津市第4例本土新冠肺炎无症状感染者(总第101例)，男，37岁，居住于天津市滨海新区，为天津海联冷冻食品有限公司搬运工，系天津市第93例无症状感染者的工友及室友。该患者作为密切接触者于11月10日在滨海新区进行集中隔离医学观察，新冠病毒核酸检测及血清学抗体检测结果为阴性；17日再次进行新冠病毒核酸检测，结果为阳性，即由120救护车转送至海河医院。经市级专家组综合分析确定为天津市新冠肺炎无症状感染者。全程实施闭环管理。(完)
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
国家卫健委：冬季疫情将处零星散发状态 局部或发生聚集性疫情 11月12日，国务院联防联控机制就加强冬季疫情防控和深入开展爱国卫生运动有关情况举行新闻发布会。国家卫健委副主任李斌在会上表示，经多次组织专家对冬季疫情形势进行研判。目前全球新冠肺炎疫情加速蔓延形势下，我国面临境外输入病例导致本地传播风险增大，冬季将处于疫情零星散发状态，局部地区可能发生聚集性疫情，加之冬季其他呼吸道传染病进入高发期，我国疫情防控工作一刻都不能放松。 【详细】
警惕疫情叠加流感风险 疾控为你划防控重点 当下，全球新冠疫情此起彼伏，秋冬季又是呼吸道疾病高发季节，今年秋冬季或存在新冠肺炎疫情与流感等呼吸道传染病叠加流行的风险。流感和新冠肺炎都是呼吸道传染病，做好流感防控工作，就能极大程度降低新冠风险。陕西疾控来为你划防疫重点。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn