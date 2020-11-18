中国建成世界最大社会保障体系

本报电 （霄文）日前，《中国的社会保障》英文版由中国劳动社会保障出版社出版发行。该书指出，中国已经建成了世界上规模最大的社会保障体系，基本养老保险覆盖近10亿人，基本医疗保险覆盖超13亿人，覆盖城乡居民的多层次社会保障体系基本建立。

《中国的社会保障》一书由人力资源和社会保障部组织编写，系统全面地介绍了中国社会保障改革发展历程、基本概况和历史性成就，总结实践经验，展望美好未来。

《中国的社会保障》介绍，中国社会保障体系建立以来，通过不断改革和规范发展，取得了显著成就，有效保障和改善了民生，使全体中国人民共享经济社会发展成果，促进了社会公平正义和经济社会协调发展。至2018年年底，基本实现所有老年人都享有养老保险，基本实现全民医保，无论是从总量上看还是从分项上看，都是世界上覆盖人数最多的社会保障计划；保障水平随经济社会发展逐步提高，2018年全国各项社会保险基金总支出6.72万亿元，比2012年的2.33万亿元增长1.9倍，使参保人群的基本生活得到保障和改善；社会保障基金实力不断增强，2018年全国五项社会保险基金累计结余8.98万亿元，比2012年增长1.36倍。