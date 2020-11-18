因早期症状不明显，慢阻肺也有“沉默的杀手”之称。作为世界第四大致死原因，慢阻肺在全世界发病率高达11.7%，仅次于脑血管病、心脏病和急性肺部感染。11月18日是世界卫生组织设立的世界慢阻肺日。根据我国流行病理学调查显示，我国40岁以下人群发病率达13.7%，50岁以上达15.5%，近年来呈年轻化趋势。我国每年大概有96万人因慢阻肺死亡。冬季正是慢阻肺病的高发季节，尤其是对于气道已经存在慢性炎症的病患，冷空气刺激气道，容易导致发病甚至急性加重，因此更需注意防护。

呼吸不顺畅是典型的症状。慢性阻塞性肺疾病是一种具有气流阻塞特征的常见慢性肺部疾病，持续呼吸症状和气流受限是慢阻肺的典型特征。通常是由于人体长期暴露在有毒气体和有害颗粒下，对气道和肺泡产生影响所致。因此，吸烟人群和一些特殊职业人群如老师、矿工、化工行业工人等，都属于高危人群。另外，一些木柴等非清洁燃料的燃烧，以及炒菜油烟等也会产生有毒气体和颗粒，长期处于该环境下，也有较高的慢阻肺风险。

因慢阻肺早期症状不明显，等到大部分患者发现时，已出现较严重症状。慢阻肺的早期临床表现是咳嗽、咯痰，但大多数情况下不被患者在意，常被认为是普通咳嗽；而当慢阻肺发展至人体活动耐力下降，又常被认为是年龄增大或缺乏锻炼的原因。直到患者出现呼吸不畅、行走困难症状时，肺功能受损已十分严重，并错过最佳治疗时间。

“事实上，慢阻肺的症状是有迹可循的。”广东省中医院二沙岛医院急诊科主治医师戴洁琛提醒。第一，慢阻肺的咳嗽反复，急性感染期间，浓痰液明显增多，早上更为明显。第二，慢阻肺会使患者活动耐力下降，表现为与同龄人相比更差的生活能力和工作能力。第三，急性感染加重的情况下，患者呼吸伴有张口抬肩的喘息。第四，患者可能会有心慌、胸闷症状。第五，患者可能会食欲减退、消瘦。对年龄大的患者，慢阻肺还可能导致骨质疏松。

如何让慢阻肺不再“沉默”？戴洁琛提出了5点自检自查重要条件：一，年龄超过40岁；二，反复咳嗽咳痰；三、活动耐力下降，与同龄人相比体力更差；四、呼吸不顺畅；五、属吸烟人群和高危暴露人群。只要发现自己符合以上条件任意三点，都应尽早去医院，进行肺功能检查。只要早发现、早诊断、早治疗，可最大限度地预防或者降低慢阻肺病的危害。

（文/羊城晚报记者 林清清）