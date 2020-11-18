防止耕地“非粮化” 稳定粮食生产

新华社北京11月17日电 国务院办公厅日前印发《关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》（以下简称《意见》）。

《意见》指出，要采取有力举措防止耕地“非粮化”，切实稳定粮食生产，牢牢守住国家粮食安全的生命线。

《意见》强调，要充分认识防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的重要性紧迫性。坚持把确保国家粮食安全作为“三农”工作的首要任务，切实把握国家粮食安全主动权。坚持科学合理利用耕地资源，将有限的耕地资源优先用于粮食生产。主产区要巩固提升粮食综合生产能力，产销平衡区和主销区要保持应有的自给率。

《意见》提出，要坚持问题导向，坚决防止耕地“非粮化”倾向。明确耕地利用优先序，永久基本农田重点用于发展粮食生产，特别是保障稻谷、小麦、玉米三大谷物的种植面积。一般耕地应主要用于粮食和棉、油、糖、蔬菜等农产品及饲草饲料生产。加强粮食生产功能区监管，把粮食生产功能区落实到地块，引导种植目标作物，保障粮食种植面积。稳定非主产区粮食种植面积，产销平衡区要着力建成一批旱涝保收、高产稳产的口粮田，保证粮食基本自给；主销区要明确粮食种植面积底线，稳定和提高粮食自给率。有序引导工商资本下乡，鼓励和引导工商资本到农村从事良种繁育、粮食加工流通和粮食生产专业化社会化服务等，对工商资本违反相关产业发展规划大规模流转耕地不种粮的“非粮化”行为，一经发现要坚决予以纠正，并立即停止其享受相关扶持政策。严格规范永久基本农田上农业生产经营活动，禁止占用永久基本农田从事林果业以及挖塘养鱼、非法取土等破坏耕作层的行为，禁止闲置、荒芜永久基本农田。

《意见》要求，要强化激励约束，落实粮食生产责任。严格落实粮食安全省长责任制，要将防止耕地“非粮化”作为粮食安全省长责任制考核重要内容，严格考核并强化结果运用，各省、自治区、直辖市人民政府要切实承担起保障本地区粮食安全的主体责任，稳定粮食种植面积，将粮食生产目标任务分解到市县。坚决遏制住耕地“非粮化”增量，同时对存量问题摸清情况，分类稳妥处置。完善粮食生产支持政策，落实产粮大县奖励政策，健全粮食主产区利益补偿机制，加大粮食生产功能区政策支持力度，加强对种粮主体的政策激励，着力保护和调动地方各级政府重农抓粮、农民务农种粮的积极性。加强耕地种粮情况监测，每半年开展一次全国耕地种粮情况监测评价，建立耕地“非粮化”情况通报机制。各省、自治区、直辖市人民政府要加强组织领导，抓紧制定工作方案，完善相关政策措施，稳妥有序抓好贯彻落实。农业农村部、自然资源部要会同有关部门做好对《意见》执行情况的监督检查。

《 人民日报 》（ 2020年11月18日 04 版）