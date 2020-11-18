冬天进补 试试这“三宝”

民间素有冬天进补的习俗。万物蛰伏的冬天确实是养精蓄锐补益身体的最佳时期。

中医学认为，自立冬开始，天气之间阳气由收变敛，由降变藏，机体阳气亦渐敛藏于肾水之中。

现代医学则认为，天冷影响人体的内分泌系统，使人体的甲状腺素、肾上腺素等分泌增加，加速蛋白质、脂肪、碳水化合物三大类热源营养素的分解，增加肌体的御寒能力，同时也造成人体热量散失过多。“养藏”是冬天养生的重中之重。

说起“进补”，人们总容易想到各种名贵“滋补品”，实际上不少常见的食药用材用好了，一样能够达到补益的效果。南方中西医结合医院副院长、治未病中心带头人彭康教授给大家介绍了三种补益药材。

熟地黄

玄参科植物地黄的块根经加工炮制而成。通常将生地黄以酒、砂仁、陈皮为辅料经反复蒸晒，至内外色黑油润，质地柔软黏腻。味甘，性微温。归肝、肾经。具有补血养阴，填精益髓的功效。用于肝肾阴虚、血虚诸证。

熟地黄为养血补虚之药，含有地黄素、甘露醇、糖类、氨基酸及维生素A类物质等。现代研究表明，它的补血作用与骨髓造血系统密切相关，能促进肾上腺皮质激素的合成，延缓衰老。

食疗方：熟地黄羊肉汤

将洗净的羊肉切成小块备用，用开水焯一下羊肉，除去血沫，然后放到盛有清水的锅里，放入适量的熟地黄100克和适量生姜，用小火煲2-3小时即可。

阿胶

阿胶是动物驴皮经漂泡去毛后熬制而成的胶块。古时以产于山东省东阿县而得名。味甘，性平。归肺、肝、肾经。具有滋阴、润肺、补血、止血的功效。

阿胶甘平质润，为补血之药，用于治血虚诸证。能滋阴润肺，可用于热病伤阴，肾水不足，肺热阴虚等。本品多由骨胶原组成，经水解后得到多种氨基酸。现代研究指出，阿胶具有显著的补血作用。

食疗方：阿胶膏

自制方法：取阿胶15克，冰糖20克。取阿胶砸碎至豆粒大小，将碎阿胶倒入白瓷碗或微波炉专用器皿中，加冰糖约20克、水约150毫升，置于微波炉中。调火力至中档，12分钟后，取出放凉，溶液成果冻状，冰箱存放。服用时取一勺阿胶冻置口杯中，加开水或牛奶100毫升，搅拌至完全溶解。

枸杞子

茄科植物宁夏枸杞的成熟果实。味甘，性平。归肝、肾经。具有滋补肝肾，益精明目的功效。本品为平补肾精肝血之品，能滋养肝肾之阴。

枸杞子含甜菜碱、多糖、粗脂肪、粗蛋白、核黄素、胡萝卜素、氨基酸、微量元素等，现代研究认为有免疫调节作用，有促进造血机能，抗肿瘤、护肝、降血糖和降血压等功效。

枸杞子为“药食两用”品种，可以加工成各种食品、饮料、保健品等，在煲汤或者煮粥的时候也可经常加入枸杞，亦可熬膏服用。

（全媒体记者周洁莹 通讯员李凯欣）