新冠病毒可能引发心脏损伤

科技日报讯 （记者邰举）韩国一项研究发现，新冠肺炎重症患者中广泛存在心脏损伤，患者死亡率同心脏损伤高度相关。

韩国启明大学心脏病学院研究团队日前发表了这一研究结果。研究分析了今年早些时间38例因新冠肺炎感染住院的患者临床数据，发现每10名住院新冠肺炎患者中，大约有6人发生了心脏损伤。在本研究中，心肌受损、心力衰竭以及心率异常等临床症状被定义为“心脏损伤”。

研究发现，38个样本中有22个发生了一项以上的心脏损伤，占比达到57.9%，其中老年人、男性和有高血压病史者更容易发生心脏损伤。发生心脏损伤的患者死亡率远高于未遭受心脏损伤者。22名心脏损伤患者中有6人死亡，占比为27.3%。在心脏未发生异常的16名患者中，只有1名死亡，占比6.3%。

研究人员表示，新冠病毒引起心脏损伤有多种机制。首先是人体内的血管紧张素转换酶2（ACE2）失衡导致的损伤。新冠病毒以血管紧张素转化酶2为受体感染人体细胞，该转换酶在心脏中的过表达会对心脏和周围器官造成损伤。

其次是缺氧引起的心肌问题。缺氧引起的氧化应激反应、细胞内酸中毒和线粒体受损等引起心脏损伤。

此外，感染引起的血管收缩和细胞因子风暴也是引起心肌损伤的可能原因。