新冠病毒可能引发心脏损伤
科技日报讯 （记者邰举）韩国一项研究发现，新冠肺炎重症患者中广泛存在心脏损伤，患者死亡率同心脏损伤高度相关。
韩国启明大学心脏病学院研究团队日前发表了这一研究结果。研究分析了今年早些时间38例因新冠肺炎感染住院的患者临床数据，发现每10名住院新冠肺炎患者中，大约有6人发生了心脏损伤。在本研究中，心肌受损、心力衰竭以及心率异常等临床症状被定义为“心脏损伤”。
研究发现，38个样本中有22个发生了一项以上的心脏损伤，占比达到57.9%，其中老年人、男性和有高血压病史者更容易发生心脏损伤。发生心脏损伤的患者死亡率远高于未遭受心脏损伤者。22名心脏损伤患者中有6人死亡，占比为27.3%。在心脏未发生异常的16名患者中，只有1名死亡，占比6.3%。
研究人员表示，新冠病毒引起心脏损伤有多种机制。首先是人体内的血管紧张素转换酶2（ACE2）失衡导致的损伤。新冠病毒以血管紧张素转化酶2为受体感染人体细胞，该转换酶在心脏中的过表达会对心脏和周围器官造成损伤。
其次是缺氧引起的心肌问题。缺氧引起的氧化应激反应、细胞内酸中毒和线粒体受损等引起心脏损伤。
此外，感染引起的血管收缩和细胞因子风暴也是引起心肌损伤的可能原因。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
国家卫健委：冬季疫情将处零星散发状态 局部或发生聚集性疫情 11月12日，国务院联防联控机制就加强冬季疫情防控和深入开展爱国卫生运动有关情况举行新闻发布会。国家卫健委副主任李斌在会上表示，经多次组织专家对冬季疫情形势进行研判。目前全球新冠肺炎疫情加速蔓延形势下，我国面临境外输入病例导致本地传播风险增大，冬季将处于疫情零星散发状态，局部地区可能发生聚集性疫情，加之冬季其他呼吸道传染病进入高发期，我国疫情防控工作一刻都不能放松。 【详细】
警惕疫情叠加流感风险 疾控为你划防控重点 当下，全球新冠疫情此起彼伏，秋冬季又是呼吸道疾病高发季节，今年秋冬季或存在新冠肺炎疫情与流感等呼吸道传染病叠加流行的风险。流感和新冠肺炎都是呼吸道传染病，做好流感防控工作，就能极大程度降低新冠风险。陕西疾控来为你划防疫重点。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn