社会应该“看见”老年人的玩具需求
前不久，一家老年人玩具店在北京通州区正式开业，这在北京可算稀奇。约180平方米的店面内，摆放有400余种适合老年人的玩具，如投壶、鼓形锁、4倍大扑克、记忆棋等。木制货架两侧是健身运动区和益智休闲区，老人可以玩飞镖、骑四轮脚踏车绕圈，也可坐秋千、摇椅，玩棋牌、解环游戏等。
老年人玩具店开业是一个小新闻，却包含着大主题。老年人对玩具的需求既是市场问题，也是民生问题，对此应当予以关注并深入思考，应当针对老年人的需求有所行动。
实际上，很多老年人玩具都是老年人小时候常玩的老物件，比如小人书、投壶、陀螺、解环等，这些老物件可以唤醒老年人的童年梦，让老年人找到“老夫聊发少年狂”的感觉，把老年人带入温馨惬意的怀旧氛围。很多玩具还有益于活动大脑，增强大脑的专注度、记忆力和肢体的灵活性，能够促进身体协调，激发身体活力，有利于老年人保持身心健康、延缓衰老、提升生活质量。
所谓“人以群分”，玩具还可以成为一种媒介，老年人在购买玩具、使用玩具的过程中，有了更多交流交友的机会，相互之间可以切磋经验，分享体会，提供帮助和陪伴，也可以聊聊其他事。由此，老年人可以排遣寂寞，活得更加充实，收获更多的轻松和快乐。
在很多发达国家，老年人玩具市场非常成熟，产业规模和消费群体都很大，老年人玩具店是非常常见的市场现象。而在国内，老年人玩具产业目前还是冷门，这也就意味着，很多老年人的玩具需求被压抑了，未得到充分释放，老年人玩具市场有着很大的发展空间和潜力。
社会有义务“看见”并满足老年人的玩具需求，有义务发掘老年人玩具市场的潜力。这需要企业的努力和积极参与，也需要政府的扶持和引导。政府应该顺应市场规律，把培育老年人玩具市场纳入银发产业发展规划，从市场主体准入、金融帮扶、老年人玩具标准制定、产品开发、市场监管以及为老年人提供玩具补贴、购买与玩具有关的社会服务等方面，出台具体的鼓励支持措施。政府与市场要形成合力，优化老年人玩具市场的发展环境，为老年人提供更多玩具消费选择，营造更优质、更安全、更放心的玩具消费环境。
截至2019年底，我国60岁以上的老年人口达2.54亿，占总人口的18.1%。根据相关预测，“十四五”期间，全国老年人口将突破3亿，将从轻度老龄化迈入中度老龄化。老年人是一个庞大的玩具消费群体，老年人需要拥有属于老年人群体的更成熟的玩具市场，这种需求和权利应该得到政府、市场和社会的积极回应。（李英锋）
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