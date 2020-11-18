世界慢阻肺日：诊断慢阻肺，肺功能检查是金标准
2020年11月18日是第19个世界慢阻肺日，今年的主题是“防控慢阻肺，你我携手行”。什么是慢阻肺？如何能早期发现？能治愈吗？今天，北京中医药大学东方医院呼吸热病科董尚娟医生跟大家聊聊慢阻肺的相关知识。
慢阻肺是个啥病？
慢性阻塞性肺疾病（简称“慢阻肺”），英文简称“COPD”，是一种具有气流不可逆受限特征的疾病，病情呈进行性发展，是一种逐渐削弱患者呼吸功能的破坏性慢性肺部疾病。主要与吸烟、厨房燃料、空气污染及一些遗传因素有关。早期症状以咳嗽、咯痰为主，病情进展兼伴气短、呼吸困难，轻度的慢阻肺很容易被忽视，肺功能是诊断慢阻肺的金标准。因此，如果有慢性呼吸道症状的患者，尤其是出现活动耐力下降，如爬楼或剧烈活动后出现气短，应及时到医院就诊，完善肺功能检查，明确是否存在慢性阻塞性肺疾病。
慢阻肺能治愈吗？
慢阻肺并不能彻底治愈，但可以帮助患者减轻症状、减慢肺功能的退化、减少急性加重和住院次数，戒烟是最重要的治疗措施，可以有效减缓肺功能下降和病情发展的速度。
中药是不是可以长期服用？
中药要根据患者的情况进行辨证论治，有的时候需要“养肺”，有的时候需要“清肺”，切不可自己随意进补。
得了慢阻肺需要注意什么，怎么避免急性加重？
得了慢阻肺首当其冲要做的就是戒烟，停止吸烟是目前最有效和最经济的降低慢阻肺危险因素和中止其进行性发展的措施。另外，得了慢阻肺应定期复查肺功能，以便及时了解病情调整用药。
慢阻肺急性加重可能由多种因素引起，最常见的原因是呼吸道感染，因此接种流感疫苗和肺炎疫苗可以减少下呼吸道感染的发生，从而减少慢阻肺急性加重的发生。
相关知识：世界慢阻肺日的由来
据世界卫生组织(WHO)估计，目前慢阻肺为世界第四大致死原因，次于心脏病、脑血管病和急性肺部感染，与艾滋病一起并列第4位，经多国呼吸病专家的积极倡议，2002年的11月20日正式成为首个世界慢性阻塞性肺疾病(简称“慢阻肺”)日，并倡议将每年11月第三周的周三定为世界慢阻肺日。
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