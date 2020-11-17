秋裤是“老寒腿”克星？

【流言】

秋去冬来，寒风瑟瑟，又到了“要不要穿秋裤”的纠结时刻。很多妈妈都会说“不穿秋裤，老了会得老寒腿”。

【专家解读】

烟台业达医院老年病科副主任医师郑彦平：医学上，“老寒腿”的学名叫骨性关节炎，是一种慢性退行性骨关节病。虽然多见于老年人，也常因受寒而加重疼痛，但是，“老寒腿”还真不是冻出来的病，也不是老年人的专利。

生活中我们穿暖些或者热疗，腿确实会舒服很多，这不就说明是冻出来的？其实是把因果关系颠倒了。寒冷作为一种刺激，常常能加重原有的疼痛，如头痛、腹痛、牙痛，但不能说这些疼痛都是冻出来的。至于秋裤穿不穿，还是取决于自己冷不冷。

其实，造成骨性关节炎的原因是多方面的。目前公认与增龄、肥胖、创伤、劳损等有关。上述因素都会加剧关节表面的软骨磨损，从而使关节面的“硬骨头”之间缺少缓冲和润滑，久而久之，就出现了骨关节炎的症状。而且，在各个关节中，活动多、负重大的当属膝关节。所以，骨性关节炎最常见于膝关节。

骨性关节炎最青睐以下几类人：

更年期女性。雌激素对女性的运动系统至关重要，不但影响骨骼强度，还有防止关节软骨破坏和抑制滑膜炎症的作用。随着更年期雌激素水平下降，女性的骨骼强度下降，关节软骨受损，关节炎的发病率迅速增加。

肥胖人群。肥胖人群的体重，无形中加重了膝关节的负担。这一点，年轻人尤其要注意，毕竟30岁的胖子，60岁的关节，也不是什么稀奇事儿。保护关节，减重比秋裤更重要。

关节受过伤的人。职业运动员或生活中运动过度、运动不当的人，发生运动性损伤，软骨、韧带的损伤很常见。如果不及时治疗，就会逐渐形成关节炎。

其实，随着医学的发展，骨性关节炎早已不是不治之症。早期，除了要避免过度运动，减少爬楼梯、爬山、跳跃、下蹲等动作，还可考虑补充氨基葡萄糖等修复软骨。肥胖者要适当减重，给关节减负。如果病情继续发展，出现明显疼痛和功能障碍，就要及时去医院就诊。关节腔内注射药物、关节镜下关节腔清理术都是不错的方法。到了中后期，如果关节软骨和关节面破坏明显，患者举步维艰，则应该考虑积极、彻底的手术———人工关节置换术。经过50多年的发展，这项技术已经非常成熟。

（科普中国）