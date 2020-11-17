外籍员工感染数激增 马来西亚将加强相关人员检测
中新网11月16日电 据新加坡《联合早报》报道，当地时间16日，马来西亚主管防疫事务的国防部高级部长依斯迈沙比里表示，由于工厂和工地的外籍员工感染新冠病毒的病例数激增，当局将重新强制检测这些领域的外籍员工及外籍保安人员。
据报道，依斯迈沙比里在例行记者会表示，当局也与人力资源部商讨了如何扩大检测其他领域外籍员工的问题。他指出，人力资源部表示，马国共有约170万名外籍员工，若要强制检测他们，还必须考量实验室的检测能力，以及谁来负担检测费用。
依斯迈沙比里说，政府实施行动管制令以来，就强制外籍员工必须进行检测。只是在复原式行管令(RMCO)期间因疫情好转而放宽这项要求。
截至11月16日中午12时，首都吉隆坡地区在过去24小时新增392例确诊病例，其中385例来自吉隆坡甲洞县一建筑工地群体感染事件。
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