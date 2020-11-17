猴头菇饼干真的能养胃吗？听听业内人士怎么说

近年来，随着市民的工作、生活节奏加快，饮食不规律的市民也越来越多，与之而来的就是大家脆弱的肠胃需要格外的“呵护”。目前，市面上流行着各种被商家冠以可以养胃的猴头菇饼干，这些饼干真能养胃吗？就此，记者展开调查。

消费者

有人称效果好，有人说没有用

33岁的市民刘先生从事摄影、摄像工作，因为弹性的工作时间导致他饮食不规律，肠胃功能较差的他经常拉肚子，为此难免遇到一些尴尬场景，让他很是郁闷。“肩颈问题和肠胃问题算得上是我们这行的职业病了。前段时间，同行给我推荐吃猴头菇饼干，他说自己吃了一段时间，胃痛、拉肚子的情况得到了很大的改善。”刘先生说，抱着试一试的心态，自己也买了半个月的量，每天早上配着牛奶吃两包。十多天下来，自己拉肚子的情况得到了好转，中午、下午吃饭时，胃口也好了不少。为此，他又购买了不少猴头菇饼干，准备长期食用。

30岁的市民王先生在九龙坡区从事保险工作，他也存在饮食不规律的问题，加之喜欢喝酒，他的肠胃也十分脆弱，已经去过数次医院。“我朋友在卖猴头菇饼干，她送了两盒给我，我主要是当早饭吃，差不多吃了两个月，感觉和普通饼干没什么区别。要说养胃，感觉还不如喝稀饭舒服。”王先生说道。

记者又咨询了4名吃过猴头菇饼干在一周以上的市民，有一人表示有效果，其余三人则表示和没吃之前差不多。

走访

消费者以老人、胃病患者居多

记者昨天走访了九龙坡杨家坪部分大型商超，在售的猴头菇饼干品牌只有零星数个，以售价最贵的某品牌为例，720克装的猴头菇饼干商家宣传上可以吃15天，售价为105元，并在包装标注有“养胃”字样。

至于其他品牌的猴头菇，还有木糖醇猴头菇饼干，有超市工作人员介绍，该饼干有不少市民买给糖尿病患者吃。猴头菇饼干真的可以养胃吗？记者将这个问题抛给相关商超的工作人员，有人这样答复：“说是这样说，就看你信不信了，反正买这个的一般是给老人或者给有胃病的人吃。”

接下来，记者又登录淘宝搜索“猴头菇饼干”，相关搜索马上弹出了“养胃”二字，可以看到的是，许多商家售卖猴头菇饼干已经达到数千次。从评论来看，消费群体和在实体购买一致，大多买给老人和肠胃不好的人食用。总体而言，好评居多，反馈吃过后，肠胃情况得到改善。

业内人士

普通食品不具备保健功效

从记者走访来看，不难发现，食用猴头菇的人群个体差异较大，这究竟是什么原因呢？就此，记者咨询了我市从事食品、药品监管十余年的罗女士。

罗女士介绍，猴头菇形如其名，外形酷似猴子脑袋。自古以来，猴头菇就作为食药两用的真菌被国人所食用，对神经衰弱、消化类疾病具有一定作用。但需要注意的是，猴头菇饼干并不等同于猴头菇，以一袋两片装、含量近20克的猴头菇饼干为例，配料表上所写，猴头菇粉含量为6%。即便是市民长期食用，身体所能摄取的猴头菇也微乎其微。

罗女士表示，市面上的猴头菇饼干如果没有标注“健”字号，那么则属于普通食品。按照《食品安全法》规定，普通食品不得宣传其具有保健效果。而“养胃”是民间说法，不属于保健功效。值得一提的是，在2019年，国家市场监督管理总局公布2019年虚假违法食品、保健食品广告典型案件中，就有一普通食品同时称产品具有“护肝、养胃、美容、安神”等功效而遭到市场监管部门处罚。最后，罗女士提醒广大市民，对于有肠胃疾病的市民，应去医院接受治疗，并在医生指导下用药、进食。（重庆晚报-上游新闻记者 文翰）