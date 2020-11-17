医学检验领域有了科普知识库

本报电 随着精准医学的发展，精准检测在精准诊疗中的作用越来越大。同时，大众对医学检验知识科普的需求愈发强劲。为让大众能够更便捷、更经济地获取权威、优质的医学检验知识，日前，互联网精准健康科普平台有来医生与第三方医检行业深耕者金域医学签署战略合作协议。双方将充分发挥各自优势，携手共建中国首个医学检验领域科普知识库。

目前，各种形式的医学科普不断涌现，但医学检验相关科普内容不多，且不够权威、不成体系。对此，有来医生和金域医学期望携手搭建一个医学检验领域权威科普知识库，以短视频这种易懂易学易传播的形式，为大众提供覆盖血液疾病、实体肿瘤疾病、妇科疾病、围产以及儿童医学、感染性疾病、心血管内分泌疾病、自身免疫性疾病、肾脏肝脏疾病等八大领域的专业医检知识科普。

“早检查早发现，早治疗早康复，因此，医学检验检查科普意义重大。”有来医生创始人、董事长阮盛铁表示，此次合作共建医学检验科普知识库，就是希望将端口前移，让大众能够一键了解更多、更系统、更优质的医检知识，从而更好地预防疾病。

金域医学集团副总裁蔡田表示，每年金域医学都会承办上千场各种级别的学术会议，对医务工作者进行专业医检知识的普及；同时开辟了网络平台，加强专业学术知识的普及并不断探索如何将医检知识推向大众。