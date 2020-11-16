“楚雄州创伤救治中心建设单位”签约授牌仪式举行

为进一步加强完善楚雄州创伤救治体系，提升创伤救治能力，降低创伤患者死亡率及致残率，11 月 14日上午在楚雄州人民医院新区举行中国创伤救治联盟“楚雄州创伤救治中心建设单位”签约授牌仪式。

中国创伤救治联盟常委兼秘书长、华中科技大学同济医学院附属同济医院创伤外科主任李占飞，中国创伤救治联盟常委、昆医附一院创伤中心朱晓松，中国创伤救治联盟常委、云南省域培训基地邵标，楚雄州卫健委副主任宋文浩，楚雄州人民医院院长丁伟峰、副院长高勇，楚雄州九县一市人民医院院长及相关医护人员共200 余人参加了仪式。

会上，宋文浩表示，通过创伤中心创建，楚雄州创伤救治总体布局、队伍建设、设备要求、救治流程等方面都有了很大地提升和改善。楚雄州人民医院及县市医院加入中国创伤救治联盟，成为中国创伤救治联盟建设单位为契机，在中国创伤救治联盟的带领下，加强创伤中心建设，为创伤患者提供更加便捷、快速、高效的救治，提高救治成功率，降低严重创伤的死亡率和致残率，并减少楚雄州严重创伤事件的发生。

丁伟峰认为，楚雄州人民医院成立的创伤中心，通过一年的建设完善，创伤中心软硬件水平都得到大大地提升，理念逐渐更新，布局更加合理，流程不断完善，模式逐步规范。楚雄州人民医院将按照“优势互补、资源共享、优化流程”和“就近、快速有效救治”的原则，为州内严重创伤患者开辟绿色通道，提升救治流程，提高救治效率。

会上，李占飞与楚雄州人民医院及九县一市人民医院签订“中国创伤救治联盟创伤救治中心建立单位”协议，并进行授牌。

仪式后，李占飞、邵标、黄伟、邓玖旭分别作《多发性创伤的诊断与治疗》《云南严重创伤救治体系建设》、《外伤后破伤风的正确预防》、《创伤救治的MDT模式》、《严重创伤的院内救治流程和严重创伤程度评估》等专题培训，并颁发“楚雄彝族自治州区域创伤救治联盟主席单位”牌匾和培训证书。