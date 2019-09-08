国家卫健委：出台动物伤害救治标准非常必要

昨天（9月7号），国家卫生健康委在西安举行2019中国动物伤害救治论坛，会上介绍，我国每年有四千万人被猫狗咬伤，被蛇咬伤的人数超过10万，出台动物伤害救治标准非常必要。

专家介绍，近年来我国饲养宠物的人越来越多，被动物伤害的人群也逐年增加，据统计，每年我国注射狂犬疫苗的患者超过一千五百万。除了宠物猫宠物狗以外，蛇、胡蜂、海蜇等动物也经常会给人造成伤害，严重的会导致残疾，甚至丧命。而普通民众对动物伤害缺乏了解，经常自行处理，错过了救治时间。部分基层医院，在动物伤害救治方面经验不足，往往只给患者注射狂犬疫苗，而忽略了破伤风预防和过敏处理。

中国医学救援协会动物伤害救治分会会长王传林：动物致伤这么频繁，但是我们国家没有动物伤害以后救治的治疗标准，如果说被猫狗咬伤或其它的野生哺乳动物咬伤，我们要考虑狂犬病的问题，被蛇咬伤，我们要考虑中毒的问题，被其它的节肢动物咬伤，我们除了考虑中毒的问题，我们还要考虑过敏的问题，当然，所有动物咬伤，我们都要正确预防破伤风，为了规范动物咬伤的（救治）流程，我们制定了动物伤害的标准。

在2019中国动物伤害救治高峰论坛上，中国医学救援协会发布了《外伤后破伤风预防规范》《蛇伤救治规范》等12份动物伤害救治标准。