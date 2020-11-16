杭州发布“居家养老指南”
截至2019年底，杭州市60岁及以上户籍老年人口179.57万人，占总人口的22.55%。其中，90%选择在家养老。
怎样让百万老人在“家门口”幸福养老？11月12日上午，杭州市政府发布了《杭州市政府办公厅关于贯彻落实<杭州市居家养老服务条例>的实施意见》（以下简称为《实施意见》）。
这是一份干货满满的“居家养老指南”。重点包括——
小区养老用房“量身定制”，屋内屋外都要适老化改造。《实施意见》明确了居家养老服务责任、设施建设、服务供给、激励保障以及服务监管等5大类16小项具体任务。
在家体验“准机构式”照护，家庭养老照护床位将惠及全市。截至10月底，杭州共建成208家兼具日间照料与全托服务功能的镇街级示范型居家养老服务中心，与2800余家社区级照料中心互为补充、错位发展。
借助智能设备与智慧平台开展“准机构式”照护，杭州市累计为280余名失能老年人家庭建立养老床位，提供24小时生命体征监护和咨询、生活照料、康复护理等套餐定制相结合的专业化机构照护服务，并与就近医院、社区卫生服务中心建立绿色通道。
杭州市民政局表示，将出台市级家庭养老照护床位试点工作方案，进一步扩大试点范围，计划两年时间全市建成家庭养老照护床位800张以上。
一体化医疗服务“送上门”，符合规定项目可纳入医保。在杭州，65岁以上老年人签约医养护一体化服务人数超过了101万。今后，符合家庭病床建床条件的签约老年人入住养老机构，在养老机构内也可按医保规定接受相关医疗护理服务。
“补供方”转为“补需方”，失能失智老人住养老院有补贴。《实施意见》提出，2021年1月1日起，将对原先社会办养老机构（含公建民营）“运营补助”进行调整，转为直接补助给老年人。“补供方”转为“补需方”，逐步引导和培养老年人的新消费理念。 （张梦月 黄珍珍）
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