第十三届三博神经科学论坛在线举行

11月13日至15日，由首都医科大学三博脑科医院主办的第十三届三博神经科学论坛在线举行。本次大会旨在通过主题演讲，对神经科学领域前沿和热点问题，技术和理念进行了广泛交流。参加本次论坛有国内外神经外科、神经内科、影像、病理、护理等相关领域的专家、学者。

论坛主席、首都医科大学第十一临床医学院院长栾国明表示，三博自建院伊始便把“发展神经科学事业，打造学院型医院”作为医院的使命孜孜以求，在医疗技术水平上追求日臻精湛。同时，还借助国家继续教育学分项目来举办各类学习班、论坛与研讨会，广传技术和知识，广散观点与理念。此次论坛，期望搭建一个高水平的学术交流平台，以促进学科合作和交流，提升基层神经外科医师的理论水平，共推神经科学的发展。

据了解，本次论坛除主会场外，还围绕神经科学临床及科研实际进行学术交流，以疾病、临床需求为中心设置了21个分会场，主要涉及脑肿瘤、癫痫、运动障碍病、脑血管病、脊髓脊柱、神经介入、脑健康筛查与管理、颅脑解剖、内镜颅底、神经修复、麻醉与疼痛、神经重症、神经病理、神经专科护理等领域。本次还新设的医院管理论坛，邀请医院院长和医管专家交流医院管理经验，解析现代医院管理新思路、新方法。

大会现场，首都医科大学三博脑科医院闫长祥、周健、张宏伟、范涛、刘加春、关宇光分别做了现场演示，并同步线上直播。另外，还安排知名专家对手术的要点和难点进行详细在线讲解、观摩、答疑等。

首都医科大学三博脑科医院院长徐向英表示，三博自建立以来，至今以已走过16个春秋。三博坚持医、教、研协同发展，致力发展神经科学事业，努力探索学院型医院发展模式，不断满足人民群众日益增长的健康需求。本次论坛，国内、外神经科学和相关领域知名专家学者与会，通过学术交流，互学共鉴，分享学科前沿动态，传递最新科研进展，以期共同推动神经科学的发展，助力健康中国建设。

据悉，三博神经科学论坛自开创以来，每年举办一次，已举办十三届，国内外参会人员逐年增多。