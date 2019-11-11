3D直播神经外科手术亮相神经科学论坛

为进一步推动中国神经学科事业的发展与学术交流，11月8日至11日，由首都医科大学三博脑科医院主办的第十二届三博神经科学论坛在京举行。论坛上首次亮相了3D直播神经外科手术，令与会专家耳目一新。

论坛现场

本次论坛为期3天，围绕“多学科协作共促神经科学发展”这一主题。除了主会场外，还设立功能神经外科专场、内镜与颅底外科微侵专场、脑血管疾病专场、脑胶质瘤专场、脊髓脊柱专场、小儿神经外科肿瘤专场、围手术期麻醉疼痛与重症管理专场、神经专科护理安全管控实践专场、颅底解剖专场。

论坛开幕式上，首都医科大学三博脑科医院栾国明教授、闫长祥教授分别致辞，并指出神经系统疾病复杂程度高，治疗风险大，需要多学科协作式综合处理，建立一整套针对神经系统疾病的快速有效处理原则及协作模式，既是神经学科发展的需要，也是疾病诊疗的迫切需要。

论坛主要采取主题演讲、病例讨论、经验体会结合文献综述的方式进行报告等多种交流形式。 为让医生能更身临其境地就手术技术、前沿的医学知识展开探讨，首都医科大学三博脑科医院闫长祥、张宏伟、范涛、关宇光、周忠清在手术室“献技”，分别演示听神经鞘瘤手术、脑膜瘤手术、脊髓脊柱手术、机器人引导下射频毁损微创治疗下丘脑错构瘤手术、颅咽管瘤手术，论坛会场上现场同时进行3D直播。来自全国各地的神经学科医生通过这种方式，更直观、精确地全观摩手术过程。

全国各地医师观摩3D直播手术

3D直播可有效地扩大观摩医生的视野范围，使颅内或脊柱内狭窄难辨的病灶部位更加清晰，通过改进显示屏及佩戴3D眼镜，还原了真实视野中的三维立体感觉，并借助显微镜的放大功能，连极其微小的血管也能看得清清楚楚，可有效帮助观摩手术的医生更加精准观摩操作技巧、判断距离、下刀位置，对于提升观摩医生的手术技术、学习前沿的医学知识非常有帮助。

一位参与会场观摩手术的外科医师介绍，这次观摩手术很震撼，通过3D直播，颅内的手术操作、脑组织、血管、神经等细节都十分清晰，分毫毕现，这样的观摩体验是原本站在手术室里难以达到的，对我们神经外科医生快速成长、掌握顶尖医生的手术技法很有帮助。

论坛还首开医学人文专场，设立大家面对面及榜样的力量板块，知名医者吴中学、王仲将讲述他们对医生这一职业的感悟。年轻有为青年医师也将现身说法讲述他们的成长故事及学习感悟。