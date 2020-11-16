世卫大会续会聚焦疫情应对和防范

第七十三届世界卫生大会续会日前在瑞士日内瓦举行。续会为期5天，以视频方式召开。本次会议聚焦疫情应对和防范，就新冠肺炎疫情及其他突发公共卫生事件防控、全球疫苗行动计划等全球卫生面临的重大问题进行了讨论。

世界卫生大会通过决议，呼吁加强突发卫生事件防范和应对，全面实施《国际卫生条例》，敦促会员国在国内投资、经常性开支和公共资金中划拨专门经费用于突发卫生事件防范，加强公共卫生相关机构能力和基础设施建设。

世卫组织总干事谭德塞在致辞时再次呼吁全球团结抗击新冠肺炎疫情。谭德塞强调，应该继续保持警惕，防止抗疫疲劳心态。只有科学、行动、团结才能战胜疫情，这是世卫组织从一开始就秉持的态度。

有关世卫组织协调、领导全球抗击新冠肺炎疫情的主要行动，世卫组织公布的最新数据显示，疫情发生以来，世卫组织发布超过600份各类技术指南，每月下载达900万次；向168个国家和地区运送了超过2.85亿件基本医疗产品，包括口罩、防护服、检测试剂等；向110个国家和地区运送了约1.3万台呼吸机；以41种语言提供各类培训课程，超过450万人注册；协调向中低收入国家提供1.2亿份快速检测试剂，向低收入国家提供450万个疗程的地塞米松；已经有186个国家和地区加入COVAX全球新冠疫苗计划。

世卫组织敦促各国以应对新冠肺炎疫情为契机，加大疫情防范能力建设，加大公共卫生投入，并从根本上解决资金不足的问题。

（本报布鲁塞尔11月15日电）

《 人民日报 》（ 2020年11月16日 16 版）