国家卫健委：11月15日新增确诊病例8例 均为境外输入病例

人民网北京11月16日电（记者崔元苑）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至11月15日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）指出，11月15日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例8例，均为境外输入病例（四川3例，广东2例，山西1例，江苏1例，陕西1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。当日新增治愈出院病例19例，解除医学观察的密切接触者1365人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例353例（其中重症病例4例），现有疑似病例3例。累计确诊病例3701例，累计治愈出院病例3348例，无死亡病例。

截至11月15日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例374例（其中重症病例4例），累计治愈出院病例81338例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例86346例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者873756人，尚在医学观察的密切接触者14232人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者14例（均为境外输入）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察78例（境外输入20例）；尚在医学观察无症状感染者548例（境外输入416例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例6106例。其中，香港特别行政区5458例（出院5194例，死亡108例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区602例（出院536例，死亡7例）。