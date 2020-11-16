刚说过的话就忘了、事情重复说、东西放在哪里想不起来、出门容易落东西，严重者甚至不认识家人……老年痴呆的病因和发病机制尚不明确，没有特效药，很多人会寻求用中医药治疗。

中医认为，老痴有肾虚精亏、心气不足、瘀血内阻、痰迷心窍等不同的病变机理，可以学习一些体表刺激疗法防病治病。人体体表有五脏六腑的经络穴位，刺激相应的经络穴位就能调节相应脏腑的功能，调节机体的神经—体液—内分泌系统产生内源性“药物”。

1.捏耳。俗话说：“头常梳、耳常搓、齿常叩、津常咽、腹常揉、肛常提”。肾开窍于耳，耳垂一带，是耳朵的头面区，这一区域的耳穴与人的头脑、面颊关系密切，经常捏扯按揉耳垂，可以美容养颜、醒神健脑防痴呆。方法：用双手食指、拇指分别捏扯提拉左右两耳垂，并向下及前后牵拉，带动整个耳朵作360度运动。每天早晚各搓耳朵3~5分钟至耳朵潮红发热为度。也可以用王不留行籽压耳豆刺激耳甲腔的耳迷走神经，现代研究发现，耳甲腔内的迷走神经是迷走神经在体表的唯一分支，刺激它可激活胆碱能抗炎通路，延缓老痴进展。

2.按揉手背合谷穴与足太冲穴。一手大拇指掐同侧太冲穴（足背第一、二跖骨结合部前凹陷处），力度以感觉酸胀为宜。反复操作1~3分钟，每日1次。太冲穴为肝经的原穴，可活血化瘀，现代研究发现，刺激太冲穴可使脑内乙酰胆碱酯酶降低，增加乙酰胆碱分泌，提高大脑空间位置感知能力。同时，配合按揉手背合谷穴（手背第一、二掌骨之间，约平第二掌骨中点处)，力度以感觉酸胀为宜，每次3分钟，之后换手操作，每日1次。合谷跟太冲合用，又名开四关，具有行气活血之功，能增强大脑灵敏度。▲