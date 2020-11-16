再创新高 全球日增新冠确诊病例近66万

新华社电 世界卫生组织最新发布的新冠疫情数据显示，截至欧洲中部时间14日15时32分（北京时间14日22时32分），全球确诊病例较前一日增加657312例，刷新前一天创下的纪录，再创疫情暴发以来全球单日新增确诊病例数新高。

至此，全球累计确诊病例超过5300万例，达53164803例；累计死亡病例超过130万例，达1300576例。

世卫组织数据显示，此前全球单日新增确诊病例数最高纪录是13日报告的641762例。

目前欧洲和美洲地区在世卫组织对全球划分的6个地区中疫情最为严重，全球14日报告新增的近66万例确诊病例中，欧洲地区报告超过28.5万例，美洲地区超过26.9万例。

美国、印度、巴西是全球累计确诊病例数最多的国家，三国累计确诊病例数接近全球总数的一半。累计确诊病例数超过百万的国家还包括俄罗斯、法国、西班牙、英国、阿根廷、哥伦比亚和意大利。

欧洲多国本月执行新一轮防控新冠疫情的“封城”措施。面对愈发严峻的局面，奥地利、希腊等国14日宣布将执行更为严格的限制性措施。

奥地利政府14日宣布从17日至下月7日关闭学校和商铺。该国本月初开始实行20时至次日6时的宵禁政策，同时关闭剧院和博物馆，仅允许餐馆、酒吧提供打包外带服务。上述措施未能平抑新冠疫情上升曲线。该国13日新增确诊病例9586例，大约是第一波疫情高峰时的10倍。

希腊13日开始实行21时至次日5时的宵禁政策，又于14日宣布关闭小学、幼儿园、日托中心直至月底。该国本月7日起实行新一轮限制性措施，本周早些时候已关闭中学校园，采取远程授课。

意大利托斯卡纳和坎帕尼亚区从15日起列入“红色区域”，执行最高级别管控措施。至此，该国6000万人口中，共计2600万人口处于“红色区域”。该国累计确诊病例超过110万例，13日新增确诊病例4.4万多例，新增死亡病例500多例。