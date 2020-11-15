北京中医药大学东直门医院推拿疼痛科 李 巍 □副主任医师 王锡友

现代社会工作压力大，上班电脑下班手机已经成为白领的常态，长期伏案工作又缺乏运动，造成很多人出现腰背肩酸痛的情况。想要快速缓解这一不适，推荐抖抖小腹。

中医认为，阴属寒，寒则凝结，凝结造成血气堵塞不通，疼痛由此而生。肠胃、胆肝、肾膀光、大肠小肠、子宫等五脏六腑皆处在腹部。腹部气血不通，影响全身气血，造成全身肌肉酸痛。抖动腹部则可以促进腹部气血通畅，帮助腹部“升温”，一定程度上可以促进全身气血运行，缓解腰背肩酸痛的症状。

在腰背肩酸痛的时候，可以用手拿捏下腹部肌肉抖动，具体方法：用双手抓住下腹部肌肉，上下抖动，每次3分钟，每分钟150下，这样就能使闭锁缩短的浅前表线得到舒展，促进腹部气血运行，从而迅速缓解颈肩腰背肌筋膜的酸痛不适。▲