论营养，牛奶＞豆奶＞椰奶

陈林烽 编译

牛奶、豆奶、椰奶、杏仁奶……市面上带有“奶”字的饮品越来越多，这些营养“奶”制品是否货真价值？近日，澳大利亚斯威本科技大学营养学专家利娅·道林博士对此进行了点评。

牛奶。牛奶为人体提供的重要营养素包括钙、蛋白质、维生素A、维生素D、维生素B2、维生素B12、锌、磷和碘。其中，蛋白质的数量和质量都很高，是人体优质蛋白质的良好来源。牛奶还是人体最佳的钙吸收食物来源，对骨骼健康起到重要作用。尽管牛奶及其制品含有一定的饱和脂肪，但2018年一项涉及21个国家的大规模研究发现，摄入乳制品可降低心脏病和死亡风险。对牛奶不耐受或不爱喝牛奶的人群，可以选择酸奶、奶酪或者富含同类营养素的其他饮品。

豆奶。豆浆和豆奶都是由大豆加工而来，其制作工艺有一定差别：豆浆加工步骤少，保存时间短；盒装豆奶经过高压均质，使蛋白质、油脂、磷脂等变成细腻而均匀的液体乳化物，加上其经过了高温杀菌等步骤，所以保质期更久。 豆奶是唯一在蛋白质含量上可以媲美牛奶的植物奶。虽然量上相近，但大豆蛋白的质量比牛奶还是略逊一筹。豆奶中含有大豆异黄酮，这是一种植物营养素，研究表明其可能对预防心血管疾病有帮助。豆奶的劣势是可能引起过敏，而且很多豆奶都加了糖。

杏仁奶。杏仁奶由磨碎的杏仁等坚果加水制成，是植物蛋白质的良好来源，但杏仁奶的蛋白质和钙含量明显低于牛奶。研究发现，杏仁奶热量低，饱和脂肪少，且含有健康的不饱和脂肪、维生素E、锰、锌和钾等营养素。值得注意的是，杏仁奶往往含有添加糖，购买时应注意“麦芽糖浆”“玉米糖浆”果葡糖浆”等字样，最好选择不加糖的产品，坚果过敏人群不宜饮用杏仁奶。

椰奶。椰奶是椰肉经过压榨做成的，但其蛋白质和碳水化合物含量低，饱和脂肪和热量高。椰子水是椰子内部的水，其中的营养物质非常少，几乎不含脂肪。椰汁则是把椰肉磨碎过滤，得到类似豆浆的液体，再加入糖和乳化剂等获得的“有风味的糖水”。它们的优势在于不存在过敏的问题，因此适合所有人饮用。▲