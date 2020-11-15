孩子的学习看法直接决定学习态度

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我们家孩子今年上二年级，我们总觉得孩子对于学习的热情不是很高，推一步走一步，有时候我们说了也不管用，特别贪玩。作为家长我们该如何让孩子爱上学习？

专家观点

通州区教师研修中心心理研修员朱彤：第一，家长要让孩子明确为什么要学习。对于这个问题，许多孩子都有自己的回答，但孩子对学习的看法会直接决定他的学习态度，所以家长要帮助孩子增强对学习价值的认识。

学习的价值不要太遥远，与其每天给孩子灌输那些如海市蜃楼般缥缈、遥远的意义，不如用清晰当下能获得的价值去激励孩子。比如学习可以让孩子交到更加广泛的朋友，可以获得同伴的肯定、支持和赞赏，所以家长不妨从这个角度激励孩子。另外，家长要让孩子认识到学习是和自己的生活密切相关的。家长可以引导孩子将知识和生活中的事物联系在一起，并将学到的知识应用到解决生活的实际问题上。比如，家长告诉孩子学习语文就有机会接触到丰富多彩、妙趣横生的文学世界，学习数学可以帮忙管理家庭账务，学好英语可以在出国旅游时运用自如等等。

第二，家长要让孩子的学习变得有趣，有趣的学习可以激发孩子的学习积极性。家长可以设置家庭生活情境和游戏情境，激发孩子的学习乐趣。比如，为了培养孩子的语言表达能力，家长在日常生活中可以设置故事接龙游戏，疯狂猜词游戏等，也可以让孩子主持家庭会议，制定家庭计划等。家长如果想激励孩子更高效地完成任务，可以创设游戏场景。比如给孩子设计马里奥的爬旗杆游戏，每当孩子完成一项任务，就可以爬旗杆，获得一面旗子，也可以为孩子绘制一个大智慧树，每当完成一项任务，就贴上一片叶子。最后还可以让孩子在家里充当老师的角色，把自己学到的知识讲给大人听。这样把学习变得生活化、游戏化、情境化，就可以大大激发孩子的学习效率。

第三，家长还要创设良好的学习氛围。首先，家长要以身作则、言传身教，给孩子创设一个好的印象。比如在家多看看书，多看看报，定期带孩子逛逛书店、博物馆，定期跟孩子交流身边发生的事情，交换想法。其次，每天创造全家人一起学习的机会。另外，家长还要为孩子设置学习环境，要观察孩子的学习空间是不是整齐有序，东西是不是太多太杂，孩子在写作业时，是否会受到其他因素的干扰。比如家长的过度嘘寒问暖、其他人看电视大声交谈等。最后，家长要相信孩子，相信每一个孩子天生对知识有好奇、有渴求，更要相信自己有方法有能力，能陪伴他们共同面对学习中的困难。